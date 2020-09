Cancel·lada la Copa del Món de Descens de Piragüisme que s’havia de celebrar al Parc Olímpic del Segre

“La Federació Internacional de Piragüisme, la Federació Espanyola de Piragüisme i els organitzadors locals de la Copa del Món de Piragüisme Wildwater 2020 a la Seu d’Urgell, Espanya (23-25 ​​d’octubre), anuncien lamentablement la cancel·lació de l’esdeveniment”, així ho ha anunciat la Federació Internacional en un comunicat.

“La incertesa derivada per la situació epidemiològica a causa de la Covid-19, juntament amb la impossibilitat de no poder confirmar la participació de les diferents federacions nacionals i el probable risc econòmic dels organitzadors de l’esdeveniment, no han deixat cap altra opció que no sigui la cancel·lació d’aquesta prova”, afegeix el comunicat federatiu.

El comunicat afegeix que “l’ICF i el conjunt de les federacions nacionals de canoa sempre han prioritzat la salut dels participants a l’hora d’avaluar la viabilitat dels esdeveniments de piragüisme d’aquest any”.

La Federació Espanyola de Piragüisme espera poder celebrar el Campionat d’Europa d’Aigües Braves 2021, així com la prova de la Copa del Món d’eslàlom ICF a la Seu d’Urgell.