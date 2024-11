Cambra Romànica acull el concert del Trio Gliese 486b amb l’andorrà Jordi Albelda

Els components del Trio Gliese 486b (Associació Amics del Cambra Romànica)

El tercer concert del IX Cicle Cambra Romànica, organitzat per l’Associació Amics del Cambra Romànica, tindrà lloc aquest dissabte, 9 de novembre, a les 17.00 hores, a l’església de Sant Cerni de Canillo i en serà protagonista el Trio Gliese 468b. Sobre la seva història, es diu que “al març de 2021 es va descobrir un exoplaneta que orbitava a una distancia de 26 anys llum de la nostra galàxia. Al mateix temps, es va formar un trio de corda i piano a Leipzig, i el nom d’aquest exoplaneta va donar-li el nom: Gliese 486b”, assenyalen des de l’associació.

Els tres membres del Trio estudien a l’Escola de Música i Teatre de Leipzig, aglutinador de talent com el d’aquests tres joves vinguts d’Andorra, Suïssa i Japó. Interpretaran el Trio Fantasma de Beethoven, un trio de Brahms (n3 en do menor) i una peça contemporània de Paul Schoenfield. Els integrants del grup són Elisa Bösch al violí, Jordi Albelda al violoncel i Maaya Akutsu al piano.

L’entrada és gratuïta, amb una col·lecta per a la Creu Roja Andorrana a benefici dels afectats per a les inundacions de València, on té arrels la família del jove músic andorrà. Amb aquesta aportació l’associació vol sumar-se a les iniciatives d’ajuda i reconeixement a les persones afectades per aquesta catàstrofe. Les entrades es poden reservar a www.amicscambraromanica.ad.

Prèviament, aquest mateix divendres dia 8 de novembre, el Trio Gliese 468b actuarà en un concert pedagògic a la mateixa església pels alumnes de les escoles andorrana i francesa de Canillo en el marc de les activitats que l’associació promou per a apropar la música clàssica als més joves.