Atorguen els ajuts a entitats sense ànim de lucre per a projectes de serveis socials

Mans de persones de races diferents simbolitzant la cooperació (Govern d’Andorra)

El Govern dona suport a projectes i activitats impulsades en l’àmbit social a entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes al Principat. Així ho ha informat l’Executiu després que s’hagin aprovat les diverses adjudicacions de les subvencions per a l’any 2023 amb una aportació total de 59.522,05 euros per a diversos projectes.

L’objectiu és finançar projectes, programes o actuacions en l’àmbit dels serveis socials dins del territori andorrà, especialment en l’actuació de la infància i l’adolescència, les persones amb discapacitat, la gent gran, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i d’altres situacions que produeixin un benefici social.

Entrant al detall, l’entitat AUTEA ha presentat dos projectes, per una banda el programa Junts i per l’altre el programa Enllaç. El primer té com a objectiu promoure i desenvolupar accions concretes per al gaudi del temps lliure i de lleure dels infants i adolescents amb TEA i el segon permet donar suport, assessorament i acompanyament a les famílies amb fills i filles d’entre 6 i 18 anys amb un diagnòstic de TEA.

L’Associació Albatros també ha presentat dos projectes subvencionats, per una banda per a impulsar un taller pràctic amb recursos que pretén entrenar en múltiples estratègies d’afrontament de la disfunció executiva que afecta a la vida quotidiana de les persones amb TDAH. Per l’altra, per a impulsar un curs per adults amb TDAH on treballar la creativitat, traient valors propis relacionant-lo amb les emocions emanades i plasmant-los amb diversos materials tèxtil.

Marc GG impulsarà un projecte amb l’ajuda de l’Executiu per a fer front a la pèrdua d’un esser estimat, mentre que la Creu Roja impulsarà activitats socioculturals destinades a les persones usuàries del servei de Teleassistència de la CRA. Trana-em impulsarà un taller de ioga adaptat i música meditativa i una teràpia assistida amb animals, ambdós dirigits a les persones amb Esclerosi Múltiple.

L’associació per a la defensa del jovent en risc d’Andorra (ADJRA) impulsarà activitats i actes per a sensibilitzar dels problemes que pateixen els joves i adolescents al país i, finalment, l’associació Projecte Vida impulsarà grups d’ajuda mútua adreçats a persones amb problemes addicció i el seu entorn.