Conferència d’Isidre Bartumeu organitzada per l’EFA

El ponent de la conferència, Isidre Bartumeu, a l’esquerra de la imatge (EFA)

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha celebrat el 30è aniversari de la Constitució del Principat d’Andorra amb els seus socis i també amb una nodrida representació de la societat civil i política andorrana. L’acte va tenir lloc ahir dimecres en un conegut hotel d’Andorra la Vella. La celebració va consistir en una conferència del notari Isidre Bartumeu, sobre els orígens de la sobirania d’Andorra i aquests 30 anys de Constitució vinculats al marc institucional del Coprincipat.

La sobirania d’Andorra recau en una llarga tradició de coprínceps i ha passat per diferents etapes. L’Empresa Familiar Andorrana “celebra la sobirania del país, celebra la Institució del coprincipat i celebra, com no, els 30 anys de Constitució, fruit de l’esforç dels coprínceps, consellers i Govern d’aquella etapa, del poble que la va referendar i de totes les autoritats polítiques que la han desplegat durant aquests 30 anys”, assenyalen des de l’entitat.