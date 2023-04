Andorra se suma al Sona9, d’Enderrock, i acollirà una fase del concurs de nous talents

Imatge de la signatura del conveni entre el Govern i Enderrock (SFGA)

El Govern, a través del Ministeri Cultura i Esports, ha signat un conveni de col·laboració amb Enderrock perquè els artistes musicals del país formin part de la 23a edició del concurs de nous talents musicals Sona9, organitzat per la revista conjuntament amb iCat-Catalunya Ràdio i TV3. La voluntat de l’acord és continuar donant suport a la professionalització dels músics andorrans, i oferir-los eines que possibilitin el seu desenvolupament professional i la seva projecció i promoció més enllà de les fronteres del Principat.

El concurs Sona9 té per objectiu buscar nous valors de la música en català, es va crear l’any 2001 i enguany arriba a la 23a edició. Durant tots aquests anys ha estat el concurs de referència per a nous talents de l’àmbit musical català i és actualment un punt de trobada imprescindible.

Tal com es detalla en l’acord entre ambdues parts, Andorra acollirà un concert preliminar del Sona9 el dia 22 de juny a l’Auditori Nacional d’Andorra amb tres artistes de procedència andorrana escollits pel jurat del Sona9 d’entre totes les propostes que es presentin al concurs. L’artista escollit participarà en un d’aquests esdeveniments: Acústica, Mercat de Música Viva de Vic, Festes de Santa Tecla de Tarragona o Festes de la Mercè de Barcelona. En aquesta fase, a més d’interpretar en directe una mostra del seu repertori, cada artista haurà de versionar al català una cançó internacional, i musicar un poema d’un poeta en català.

A més del concert a Andorra, el concurs enguany aposta per descentralitzar els concerts preliminars arreu dels territoris de parla catalana portant-los també Barcelona, Manresa, Lleida, Girona, Tarragona, Palma i València. Així mateix, es passarà de 18 a 30 artistes seleccionats, que actuaran en directe durant els mesos de juny i juliol. Les comarques catalanes aportaran 21 candidats, que se sumaran als 3 del País Valencià, 3 de les Illes Balears i 3 d’Andorra, de manera que es garantirà que a la següent fase estiguin representats tots els territoris musicals de parla catalana.

Els artistes interessats poden presentar la seva candidatura fins al proper 15 de maig al web www.sona9.cat i consultar les bases del concurs a la mateixa pàgina web.





Un Sona9 amb més premis

L’apartat de premis també s’amplia amb dos nous guardons. Es mantenen els premis Sona9 i Joventut per al primer i segon classificats, es recupera el premi Èxit per al tercer classificat, i el premi Verkami, que serà atorgat a l’artista guanyador de la votació popular. Finalment, el Premi Cases de la Música pren entitat pròpia i serà per al grup o solista amb més projecció de futur seleccionat entre els 12 grups classificats a la fase semifinal.

Per a aconseguir aquests premis, els artistes gaudiran de diverses oportunitats i també hauran d’enfrontar-se a diferents proves, com ara dur a terme un showcase de petit format als estudis d’iCat FM, on també hauran d’interpretar la versió en català del tema que hauran escollit i el poema musicat, i una estada a les Cases de la Música per a preparar el seu directe amb un director d’escena. La final del concurs, en directe, serà el 16 de novembre a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, on actuaran els 4 grups finalistes.

Totes les activitats del Sona9 en què els artistes seleccionats participen són oportunitats d’aprenentatge i de visibilització del seu treball a través d’una plataforma com Enderrock i els mitjans de comunicació associats al projecte Sona9. En aquest sentit, totes les fases contribueixen a confrontar-los amb situacions professionals reals, la qual cosa contribueix al seu aprenentatge i la seva professionalització.

El Sona9 està organitzat pel Grup Enderrock, les emissores de Catalunya Ràdio – iCat i TV3, amb el suport dels Departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Andorra, a més de la col·laboració de Cases de la Música, SGAE i AIE i el patrocini d’Estrella Damm.