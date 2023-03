Andbank inicia la seva activitat a Tarragona i preveu superar els 100 milions en tres anys

Antoni Abad, Carles Adam, Carlos Aso i Carlos Conde en la presentació de l’oficina d’Andbank a Tarragona (Andbank)

Andbank, entitat especialitzada en banca privada i gestió de patrimonis, ha presentat avui dimarts, 7 de març, en una roda de premsa, l’inici de la seva activitat a Tarragona amb un centre de banca privada que estarà situat a la Rambla Nova.

Segons Carlos Aso, CEO del Grup Andbank, “fins ara, Andbank donava servei als clients de la plaça des de Barcelona. No obstant això, la proximitat és clau en el nostre servei, per això hem apostat per posar en marxa una oficina en una zona tan cèntrica com és la Rambla”.

El centre està liderat per Antoni Abad, Executive Director d’Andbank, i compta amb Carlos Conde com a responsable i amb Carles Adam incorporat com a director de banca privada. Segons Abad, “amb la posada en marxa d’aquesta oficina tenim previst aconseguir un volum de negoci superior als 100 milions d’euros en els pròxims tres anys a Tarragona”.

En la trobada informativa, Carlos Aso ha presentat Andbank com “una firma especialitzada en banca privada i gestió de patrimonis amb un volum de negoci a Espanya de 18.805 milions d’euros, la qual cosa la situa en el lloc número 7 del rànquing d’entitats de banca privada que operen al mercat espanyol”. A nivell global, el Grup Andbank és present a 11 països.





Presència a Catalunya

Andbank és present a Espanya des de fa 10 anys i compta amb 23 centres de banca privada, 144 banquers i 194 agents financers i ESIS.

A Catalunya, on Andbank va incrementar el seu volum de negoci un 9% superant els 5.000 milions d’euros, l’entitat té tres grans centres de banca privada a Barcelona, un a Girona i, recentment ha iniciat la seva activitat a Lleida i a Tarragona. A més, compte amb prop de 30 agents financers – fonamentalment en l’àrea de Barcelona i Lleida-.





Obertura a Tarragona

Andbank posa en marxa el seu centre de banca privada a Tarragona perquè “a més de la importància d’estar prop dels nostres clients, creiem que la capacitat empresarial i industrial de la zona en sectors com el químic i petroquímic, el turístic, l’agroalimentari o l’activitat del Port requereix, sens dubte, estar de manera presencial”, explica Antoni Abad, Executive Director d’Andbank.

Carlos Conde, responsable del centre de banca privada d’Andbank a Tarragona, considera que la proposta de servei de l’entitat és “absolutament diferencial, ja que Andbank compta amb 90 anys d’història en la gestió de patrimonis, és un banc d’origen familiar que es regeix per les relacions a llarg termini, i el seu objectiu de servei se centra en preservar el patrimoni i fer-lo créixer”.

El nostre model “es basa a oferir un servei integral de gestió patrimonial a través d’especialistes en diversos àmbits: gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal, especialistes en successió i protocol en empresa familiar, inversions alternatives i ESG”.

En aquest sentit, cal ressaltar l’activitat d’Andbank a oferir propostes d’inversió alternativa, àmbit en el qual el banc és molt dinàmic. Durant el 2022, va promoure entre els seus clients la inversió en deute, fintech, infraestructures, projectes immobiliaris o del sector agro aconseguint prop de 1.500 milions d’euros d’inversió en aquesta tipologia de productes.





Incorporació de Carles Adam

Carles Adam es va incorporar al projecte a la fi del 2022. Segons Conde, “amb Carles Adam incorporem talent, compromís i excel·lència en el servei, valors que caracteritzen a Andbank i que són demandats pels clients de banca privada. En els pròxims mesos a més reforçarem l’equip amb noves incorporacions.”

Carles Adam compta amb una dilatada experiència en el sector en entitats com ara CaixaBank, Deutsche Bank, A&G, i Renda 4. “Des que em van explicar el projecte d’Andbank Tarragona, no vaig dubtar a voler formar-ne part. És molt gratificant poder seguir i aplicar la meva experiència i coneixement a les solucions i innovació d’una entitat capdavantera en banca privada com Andbank”.