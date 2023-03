Andorra la Vella: Els alumnes de l’Escola d’art repeteixen l’experiència de fer de copistes MCTA

Alumnes de l’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella fent els seus treballs (AndorraCapital)

El taller de pintura de l’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella es trasllada, de nou i per uns dies, al Museu Carmen Thyssen Andorra en una nova acció de col·laboració entre les dues institucions centrada en l’exposició KHRÔMA. L’univers emocional del color.

Amb l’objectiu d’aprendre dels grans mestres, els alumnes de l’Escola d’art tenen l’oportunitat de fer la classe a les instal·lacions del museu i reproduir en directe una de les peces que conformen la mostra. Al llarg de cinc sessions, doncs, duen a terme un estudi en profunditat d’una de les obres per a aconseguir el repte de reproduir-la emulant-ne la pinzellada i la paleta cromàtica. L’aprenentatge de copistes es fa sota la guia de la professora de pintura de l’Escola d’art Helena Guàrdia. Enguany, quatre alumnes participaran al projecte que es durà a terme tots els dimecres del mes de març entre les 10 i les 13 h, a la sala expositiva.

Aquesta acció de col·laboració se suma a les que des del 2020 han anat impulsant les dues institucions, sempre amb resultats molt positius. Des de l’Escola d’art, de fet, es valora molt favorablement el projecte, pels grans beneficis que suposa per als alumnes i la possibilitat que se’ls brinda de treballar al voltant de grans obres d’una manera molt més directa. El Museu Carmen Thyssen Andorra veu també l’activitat com un reclam atractiu per als visitants, que tenen l’oportunitat de veure artistes treballant mentre visiten l’exposició.