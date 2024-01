40 desnonaments a Andorra durant el 2023

Les pertinences d’una persona que ha estat desnonada (ATV)

Els saigs van dur a terme 40 desnonaments el 2023, en cap dels quals hi va haver resistència per part dels desallotjats. L’esperança és que aquest any la xifra sigui menor gràcies a la llei de mesures de protecció del mercat de lloguer, segons informa AndorraDifusió.

Només 4 dels 40 desnonaments que hi va haver el 2023 van necessitar la intervenció d’Afers Socials. Les dades facilitades per la presidenta de la Cambra de Saigs, encarregats dels desnonaments des de l’any passat, indiquen que cap de les persones que s’han fet fora de casa hi ha oposat resistència. Segons Lourdes Alonso, el motiu principal són els impagaments dels arrendaments, amb una mitjana de sis mesos de lloguer sense abonar.

Els saigs actuen en col·laboració amb el Govern per a evitar que cap persona es quedi al carrer després que l’hagin desallotjat. El 2024 no es preveu que hi hagi tants desnonaments. I és que la llei de l’habitatge contempla mesures de protecció dels arrendataris que haurien d’evitar que es registressin tantes situacions com aquesta. Al parer d’Alonso, una mitjana de 30-40 desnonaments en un any, en un país com Andorra, no és una xifra elevada.





Nova petició d’ajornament

Pel que fa als padrins que han de ser desnonats del carrer Callaueta han demanat un altre ajornament. La sol·licitud al Tribunal Superior argumenta que la persona que va presentar la demanda per part de la propietat no estava autoritzada. Per tant, mentre la Justícia revisa aquesta situació no se’ls podria fer fora.