Lleida – Alguaire, Andorra – La Seu d’Urgell i l’Aeròdrom de la Cerdanya, tanquen el 2023 amb 34 empreses instal·lades

Un avió a l’aeroport Andorra – La Seu (SFGA)

Les tres infraestructures que gestiona Aeroports de Catalunya, que són els aeroports de Lleida – Alguaire, Andorra – La Seu d’Urgell i l’Aeròdrom de la Cerdanya, tanquen l’any 2023 amb 34 empreses instal·lades i una xifra rècord de 409 llocs de treball directes. Són 5 noves empreses i un augment del 12% en ocupació respecte al 2022.

L’Aeroport de Lleida-Alguaire ha incorporat tres de les noves empreses, una de les quals ha estat Compost El Segrià, que ocupa un dels dos nous edificis construïts aquest 2023 al nou espai campus de l’aeroport, des d’on impulsarà un projecte sobre gestió i monitoratge per satèl·lit de plantes de compostatge en zones remotes.





Impuls de l’activitat a Lleida-Alguaire

L’Aeroport de Lleida – Alguaire ha arribat aquest 2023 als 97 alumnes en formació, un 22% més respecte de l’any anterior. Es preveu que aquesta xifra se superi en els pròxims anys amb l’arribada de centenars d’alumnes asiàtics, segons la planificació de l’empresa de formació de pilots BAA Training, present a l’Aeroport des del 2018. De fet, es preveuen nous hangars per a avions de formació i espais dedicats a aquests alumnes.

A l’activitat formativa s’hi suma l’escola de pilots CESDA, que va instal·lar una base estacional de maig a octubre i que té la voluntat d’establir-s’hi en aquest format els pròxims anys.

Pel que fa a l’àmbit del New Space, les proves de motors coet van incrementar un 40% respecte de l’any anterior, amb la qual cosa van arribar a les 52 proves anuals. Es preveu que aquest creixement es consolidi gràcies a l’adequació de l’espai que està duent a terme Pangea Aerospace en el marc del projecte d’ampliació i condicionament del banc de proves de subcomponents (ignitors, injectors, materials, etc.) i que ha d’estar enllestit el mes de maig vinent.

D’altra banda, les dues empreses de manteniment i preservació d’aeronaus que treballen ara a l’Aeroport, que són Servitec i JAS – aquesta de nova incorporació-, han estat fent preservació i també desballestament d’un total de 16 aeronaus aquest 2023. El nombre és inferior als anys de pandèmia, quan a causa de la reducció de l’activitat aeronàutica moltes aeronaus es van quedar a Lleida en preservació.

Una altra línia de negoci a destacar pel seu creixement experimentat és l’arrendament i cànons d’hangars. A Lleida-Alguaire els ingressos per arrendament d’aquestes instal·lacions van multiplicar-se per 5 en el darrer any.





Consolidació de l’aeroport d’Andorra-La Seu

L’aeroport d’Andorra-La Seu es consolida com a aeroport de vols comercials regionals, corporatius i de treballs aeris. En aquest àmbit, l’empresa xilena de treballs aeris Air Lama hi ha establert recentment una nova base d’operacions, sumant-se a la presència ja existent de treballs aeris que hi ha a l’aeroport. L’any 2023, aquesta tipologia d’operacions que donen serveis directes al territori van suposar 2.421 moviments.

L’aeroport és també la base del Grup d’Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat (GRAE) – que previsiblement s’ampliarà durant el 2024-, que van efectuar 517 operacions des de l’aeroport el 2023, i d’activitats contra incendis i de fumigació, amb 152 operacions.

A més, aquest 2023 ha estat l’any de consolidació de la ruta a Madrid tot i que amb un nombre de passatgers lleugerament inferior, principalment explicat pel mal comportament meteorològic d’alguns períodes del 2023 i per problemes tècnics amb les aeronaus d’Air Nostrum, que van obligar a cancel·lar o desviar un percentatge de vols inusual. Pel 2024 s’espera el creixement de passatgers que aportarà el nou vol regular estacional entre l’aeroport i Palma inaugurat el passat 5 de gener, i que permet connectar també amb Maó i Eivissa.

D’altra banda, l’activitat de vols comercials a Lleida-Alguaire, en canvi, és molt madura i no s’esperen canvis substantius. Aquest 2023 va tancar-se l’any amb 31.113 passatgers, mentre que a Andorra-La Seu hi van passar 9.380 passatgers. Pel que fa a operacions anuals als aeroports, el 2023 va tancar amb un total acumulat de més de 17.400 operacions, per 4.653 operacions a Andorra-La Seu. En el cas de l’aeròdrom de la Cerdanya, el nombre d’operacions va situar-se en 9.460, xifra similar a la del 2022.