Xerrades i tallers sobre l’oferta acadèmica i laboral del país

Cartell anunciant les taules professionals sobre l’oferta laboral per als joves del país (Govern d’Andorra)

Presentar les possibilitats acadèmiques i donar a conèixer als joves l’oferta laboral dels diferents sectors econòmics del país són els objectius principals de les taules professionals que organitza el Centre d’Orientació Educativa i Professional (COEP) del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, juntament amb els punts joves comunals.

Les taules professionals tindran lloc presencialment als espais dels punts joves dels comuns tots els dimarts i dijous entre el 7 de novembre i el 14 de desembre. Concretament, se celebraran deu taules professionals, centrades en àmbits com l’educatiu, el sanitari, informàtica i noves tecnologies, la comunicació o l’art. També hi haurà dos tallers de competències, que seran impartits pel Servei d’Ocupació i l’empresa ‘Opció RRHH’ i que tenen com a objectiu ajudar a les persones que hi participin a preparar una entrevista laboral i cuidar la seva imatge a xarxes socials.

Les persones interessades podran obtenir més informació i inscriure’s a les diferents taules al web: https://www.guiajove.ad/taules-professionals.

La iniciativa està oberta a tots els públics, però concretament s’ha pensat per als joves que estiguin cursant Formació Professional, Batxillerat, estudis universitaris, així com per a aquells que finalitzen segona ensenyança o que es troben fora del sistema educatiu. Precisament, la voluntat és crear espais perquè els joves puguin compartir experiències i resoldre dubtes sobre els àmbits educatius i laborals, i així dibuixar una imatge realista i propera de les professions presents al país.