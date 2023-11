Concurs d’Obra Gràfica 2023 per al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Cartell del 8è Concurs d’Obra Gràfica (FPNSM)

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), han donat el tret de sortida a la 8a edició del concurs d’Obra Gràfica, per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el diumenge, dia 3 de desembre.

Aquesta iniciativa cultural i de sensibilització social és oberta a tota la ciutadania de totes les edats, i el dibuix guanyador serà el que il·lustrarà la tassa commemorativa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Una tassa, la qual es podrà adquirir al Museu Carmen Thyssen Andorra, a la botiga d’i&i Serveis i als diferents punts de venda de l’empresa sociolaboral de la Fundació.

Totes les persones que vulguin participar en el concurs, ho podran fer presentant les seves obres gràfiques al Museu Carmen Thyssen, o bé enviant les obres escanejades a comunicacio@fprivadameritxell.ad, fins al 19 de novembre.

Els requisits de participació són que l’obra sigui original i creativa, relacionada amb la inclusió de les persones amb discapacitat i estigui feta utilitzant la plantilla del concurs, en mida A4. La plantilla es pot descarregar en l’apartat de notícies de la web de la Fundació o es pot recollir al Museu Carmen Thyssen. A més, el Museu oferirà tallers per a poder fer els dibuixos els cap de setmana del 12 i 13 i del 18 i 19 de novembre.

En el cas que el participant sigui menor d’edat, el formulari d’inscripció al concurs l’haurà d’emplenar el pare, mare o tutor legal.





30 de novembre, anunci de l’obra guanyadora

Com ja és habitual en els últims anys, es convocarà un jurat per a seleccionar les obres finalistes, format per representants de l’FPNSM, el Museu Carmen Thyssen, el ministeri d’Afers Socials i Funció Pública i AUFARE, que en aquesta ocasió tindrà lloc al museu el dia 20 de novembre. Una vegada s’hagin escollit els dibuixos finalistes, es farà una nova votació on participaran persones ateses de la Fundació. Finalment, el dibuix més votat s’anunciarà el dia 30 de novembre, a les 11 hores, en un acte oficial al Museu Carmen Thyssen Andorra.

El concurs d’Obra Gràfica va iniciar-se l’any 2016 com una iniciativa del Servei Ocupacional Xeridell de l’FPNSM, amb l’objectiu de sensibilitzar la societat vers els drets de les persones amb discapacitat, creant actes i activitats inclusives com el cas del concurs d’Obra Gràfica.