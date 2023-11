Joan Vinyes Jr. disputarà la Diada Halloween off-road Lleida

Al volant, el jove pilot andorrà, Joan Vinyes Jr. (FotoEsport)

El Campionat de Catalunya de Resistència sobre terra es tancarà aquest dissabte (dia 4) amb la disputa de les 3 hores off-road programades en la Diada Halloween en el Circuit de Lleida. Joan Vinyes Jr. no faltarà a la cita amb la qual també donarà per conclosa la seva primera temporada en el món de la competició automobilística.

Vinyes Jr. compartirà el volant de Peugeot 205 amb Marc Barcons, el seu company habitual en les proves d’aquest certamen. També estaran en la pista del traçat de l’Escuderia Lleida Joan Vinyes – Melchor Caminal, que seguiran al volant de l’indestructible VW Golf. Per a aquest equip, la participació en aquestes 3 hores de Lleida serà la millor preparació per a la seva participació, d’aquí a un mes, a la prova que de manera habitual tanca la temporada de competició. Es tracta de les 4 hores de Resistència de Lleida.

Els equips inscrits en la prova de resistència de la Diada Halloween estan citats a partir de les 12.30 hores en les instal·lacions del Circuit de Lleida, per a passar el tràmit de les verificacions, tant administratives com tècniques. Entre les 14.40 i les 15.50 hores es durà a terme la comprovació dels “Transponders”, mentre que les 15.00 hores es posarà el semàfor verd que donarà la sortida a les 3 hores de resistència.

Vinyes Jr., immers per complet en un altre vessant esportiu (el futbol), molt diferent de la competició de les quatre rodes, aprofitarà un buit en la seva agenda esportiva per a disputar l’últim meeting d’un certamen que ha seguit amb assiduïtat durant tot l’any. Aquestes eren les seves paraules: “Ha estat una experiència molt positiva, hi ha hagut moments excel·lent, uns altres no tant, però de tot s’aprèn i aquest era l’objectiu de l’actual temporada”. Acomiadar l’any automobilístic al Circuit de Lleida, amb tota seguretat sobre fang, serà una experiència ben diferent: “Sens dubte, el traçat el conec bé, encara que sempre la pols i el tractor regant han estat protagonistes habituals. Veurem com es comporta el Peugeot en una pista que lliscarà molt. Estic convençut que serà molt divertit”.

A partir de les 15.00 hores en un escenari que promet emocions fortes, s’iniciarà l’última prova del Campionat de Catalunya de Resistència sobre terra.