Un treballador de l’estació d’Arcalís queda atrapat per una allau

Ensurt aquest diumenge al migdia, passat deu minuts de les onze, a l’estació d’Ordino Arcalís per una allau. El despreniment de neu, segons ha publicat RTVA, s’ha produït a la zona dels Feixans, prop de la pista Balma i ha atrapat un treballador de l’estació. L’incident ha estat molt greu, sobretot perquè els pisters, arribats al cap de pocs minuts, l’han tret de la neu amb un estat de parada cardiorespiratòria.
Tot just quan l’han estès han arribat els equips d’emergència integrats per Bombers, el SUM i un helicòpter medicalitzat, que han hagut de realitzat, a l’home, unes maniobres de reanimació que han durat fins a mitja hora i que finalment han reeixit.
Malgrat trobar-se en estat d’inconsciència, ha pogut ser traslladat a l’hospital de Meritxell on, de moment, se l’ha pogut estabilitzar.
A hores d’ara, es desconeixen les causes exactes que han originat el despreniment, tot i que l’incident s’emmarca en un context de risc elevat d’allaus, amb un nivell 4 sobre 5 a les cotes altes durant aquest cap de setmana. Les fortes nevades de les darreres hores han deixat una acumulació de neu nova superior al mig metre a l’estació, fet que ha incrementat notablement la inestabilitat del mantell nival.
L’allau no ha afectat el circuit de pistes obert al públic ni ha compromès la seguretat dels esquiadors.