Un mercat de lloguer que treu el singlot

Un pis moblat de lloguer (wirestock / Freepik)

Tal i com publica aquest dimecres AndorraDifusió, fa temps que el mercat de lloguer al Principat viu hores més que baixes, una realitat que converteix en una aventura trobar opcions per a viure: una oferta escassa i, a més, molt cara. Directament, en algunes zones és del tot inviable trobar un habitatge per a una economia domèstica considerada de classe mitjana.

Si es pren com a referència les dades del darrer trimestre de pisos.ad, a Escaldes-Engordany el preu mitjà del lloguer és de 4.000 euros. Just al darrere se situa Canillo, amb 2.500 euros. Tot seguit la Massana, Ordino, Sant Julià i Andorra la Vella, amb preus entre 2.200 i 2.300 euros, segons assenyala el mateix mitjà.

Encamp és on es troben els lloguers “més econòmics”, al voltant de 1.500 euros de mitjana. Les superfícies més grans són a Escaldes-Engordany, amb una mitjana de 156 metres quadrats. A l’altre extrem hi ha els habitatges de Canillo, amb 86 metres quadrats.

Si els preus dels pisos són inabastables per a la majoria de butxaques, els de les cases són exclusius per a economies d’alta volada: llogar-ne una a la Massana costa de mitjana 8.000 euros. A Escaldes-Engordany, 4.500. 4.000, a Canillo. 3.800, a Andorra la Vella; 2.500, a Sant Julià de Lòria, i uns 2.300, a Ordino. I amb una oferta global de només 13 immobles d’aquestes característiques al mercat de lloguer.