Detingudes cinc persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, dues d’elles implicades en accidents

La Policia ha detingut cinc persones entre dissabte i la matinada d’aquest dilluns per conduir sota els efectes de l’alcohol, dues de les quals implicades en accidents de trànsit. Es tracta d’un home no resident de 41 anys amb un positiu d’alcoholèmia de 2,35 a qui es va arrestar dissabte al vespre després que el servei de circulació d’Escaldes-Engordany el controlés arran d’un accident de danys materials en què va xocar contra un altre vehicle. A més, conduïa amb el permís suspès, motiu pel qual també se l’acusa d’un delicte contra l’Administració de Justícia.
El segon detingut per alcoholèmia implicat en un accident de circulació va ser arrestat diumenge a primera hora del matí, a la Massana. El conductor, no resident de 38 anys, va tenir un accident amb la moto i, en el moment del control, va donar un positiu de 2,12.
Les altres tres persones detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol són un home de 40 anys detingut la matinada de dissabte amb un positiu d’1,59; un altre home, també de 40 anys, amb una alcoholèmia de 0,91 i una dona de 37 anys amb una taxa d’1,22, tots dos arrestats la matinada d’aquest dilluns.