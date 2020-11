‘T’estimo si he begut’ es representarà el 29 de gener

El Centre de Congressos acollirà finalment T’estimo si he begut, de Dagoll Dagom, T de Teatre i La Brutal, el proper 29 de gener. L’obra, que estava programada per al 5 de novembre, es va haver de suspendre després que un dels integrants de la companyia va donar positiu per COVID-19, el que va obligar a confinar la resta de l’equip.

Des del departament de Cultura ja s’ha contactat amb els espectadors que tenien entrada per informar-los del canvi. A aquells que no puguin assistir a la representació del 29 de gener se’ls abonarà l’import íntegre del tiquet. Encara queden algunes entrades disponibles a andorralavella.ad/entrades.

T’estimo si he begut, un dels plats forts de la 57a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella, és un espectacle musical en clau d’humor que fa una adaptació teatral dels contes de l’escriptora catalana Empar Moliner, sota la direcció de David Selvas i protagonitzat per David Bagés, Mercè Martínez, Ernest Villegas i les quatre actrius de T de Teatre.

La Temporada de Teatre s’ha adaptat als requeriments sanitaris derivats de la pandèmia i l’aforament s’ha vist reduït a menys del 30% del total. Així doncs, la venda d’entrades es fa en blocs de 2 butaques, amb la separació reglamentària d’1,5 metres entre els respectius blocs per garantir la distància de seguretat i l’ús de la mascareta és obligatori durant tota la funció.