Jaume Betriu, subcampió del món d’enduro en categoria E3

Jaume Betriu (KTM) és el nou subcampió del món d’enduro en categoria E3. El pilot de Coll de Nargó ha aconseguit aquesta classificació final gràcies a una doble segona posició -tant dissabte com diumenge- a la segona part del Gran Premi de Portugal, última prova puntuable de l’edició 2020, que s’ha disputat durant el cap de setmana a Marco de Canaveses.

Betriu també ha finalitzat al ‘top-ten’ de la classificació absoluta (‘scratch’), concretament en 7a posició, després de fer una 6a posició als resultats generals de dissabte i un 9à lloc als de diumenge.

Després de confirmar el subcampionat en la seva divisió (el seu millor resultat en un Campionat del Món), l’esportista alturgellenc s’ha mostrat molt satisfet tenint en compte que ha estat “una temporada difícil per a tothom”. Per això, el pilot del Moto Club Segre ha agraït especialment la feina duta a terme pel seu equip de competició, el WP Eric Augé, tot indicant que han aprofitat l’oportunitat “al màxim” i l’han gaudit “junts, com sempre”. El motorista pirinenc també ha tingut paraules d’agraïment per a tota la gent que el segueix en el dia a dia i que hi posen el seu gra de sorra “perquè tot això sigui possible”.

En E3 Betriu només ha estat superat pel britànic Brad Freeman (Beta), que ha sumat tots els punts possibles. El tercer lloc a la prova d’aquest diumenge va ser per a Cristóbal Guerrero; i la quarta i la cinquena posició, pels francesos David Abgrall i Antoine Basset, també de Beta.

Pel que fa al podi ‘scratch’, el nou campió és un altre britànic, Steve Holcombe, que en aquesta última prova va oferir un apassionant frec a frec amb el seu company d’equip Freeman, que hi arribava com a líder però finalment ha estat el subcampió absolut.

El Mundial 2020, finalment, ha constat de tan sols quatre grans premis: el de França (19 i 20 de setembre), el d’Itàlia (26 i 27 setembre), el d’Alemanya (17 i 18 octubre) i el GP de Portugal, que enguany ha inclòs dos torneigs en dos caps de setmana consecutius, els dies 7, 8, 14 i 15 de novembre.