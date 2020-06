Suspesa la Jornada de Mitologia Pirinenca a la Guàrdia d’Ares

La Jornada de Mitologia Pirinenca de la Guàrdia d’Ares, prevista inicialment per al pròxim 20 de juny, ha quedat suspesa a causa de la crisi de la Covid-19. Aquesta havia de ser la 14a edició de l’esdeveniment cultural i popular, que compta cada any amb una assistència superior a les 200 persones, però que enguany no podrà celebrar-se davant la impossibilitat per part de l’organització de garantir les mesures de prevenció necessàries per evitar la propagació del coronavirus.

La primera part de la Jornada té lloc habitualment al local social Sebastià Julià de la Guàrdia i consisteix en xerrades, projeccions audiovisuals i un berenar-sopar popular. Després, els participants fan una caminada fins a un dels tarters dels Manairons en el transcurs de la qual es poden veure diverses accions musicals i teatrals entorn de les llegendes associades al solstici d’estiu, per acabar amb la plega de manairons i una sessió de danses al ras. Res de tot això serà possible aquest 2020.

Com a alternativa, els organitzadors —AMD de la Guàrdia d’Ares, Ajuntament de les Valls d’Aguilar i Consell Comarcal de l’Alt Urgell— estan treballant en una acció virtual alternativa que estarà conduïda per l’actor Joel Pla posat en el personatge de Quiri Nyus, el mosso de la Borda del Feu que té a les mans un canut ple de manairons. En els pròxims dies es detallarà en què consistirà exactament aquesta acció on line.