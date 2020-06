Batuda antidroga a Andorra la Vella

En l’operació haurien participat tres patrulles policials que s’han dirigit a l’edifici on s’ha fet la batuda. Dos dels agents s’han mantingut a la porta d’entrada de l’immoble per controlar la gent que sortia i entrava, i la resta d’agents s’ha dirigit a un dels pisos.

Es tracta d’un immoble on ja hi ha hagut diverses denúncies darrerament per sorolls.