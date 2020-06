Alternativa virtual a la Festa i Fira de les Trementinaires 2020

Com ja van avançar en el seu moment els organitzadors, enguany no se celebrarà la Festa i Fira de les Trementinaires a causa de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. Els actes havien de tenir lloc el pròxim cap de setmana, el darrer de maig, com venia essent habitual. Com a alternativa virtual, els nens i les nenes de l’escola de Tuixent han enregistrat dos vídeos, que seran difosos a través d’internet.

En un dels vídeos, els nens de l’escola, cadascun amb una torxa, fan el ritual de l’encesa de la foguera de plantes aromàtiques, que tradicionalment té lloc a la plaça Major el dissabte a la nit. En aquesta ocasió, però, la foguera és de petites dimensions i té un caràcter simbòlic. L’enregistrament s’ha fet prenent en tot moment les mesures de distanciament preventives. Al vídeo, s’hi ha afegit com a banda sonora el preludi i la cançó de la Dansa del Foc de Tuixent, que ha tocat des de casa el seu creador, Pep Lizandra, juntament amb els també músics Agustí Busquets, Rut Cabré, Dani Prat, Ivan Caro, Toni Sánchez, Allona Riera i Elies Porter



En l’altre documental, els alumnes expliquen les característiques i les propietats d’algunes de les plantes que collien i venien les trementinaires: el saüc, el timó, la camamilla, la calèndula, la sàlvia i l’hisop. A l’escola de Tuixent treballen habitualment el món de l’etnobotànica i de les trementinaires, de manera que els alumnes hi estan molt familiaritzats.

Una altra de les alternatives a la cancel·lada Festa i Fira de les Trementinaires tindrà lloc el segon cap de setmana d’octubre dins de la Festa del Roser de Tuixent, amb diversos actes vinculats al món de les plantes remeieres.