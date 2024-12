Salva Cornella, 17è a l’eslàlom NJR de Val Casies

Salvador Cornella. Foto: Origami Òscar Rius

Salvador Cornella, del grup EEBE U19, ha competit avui dijous, a Val Casies (Itàlia) a l’eslàlom de la National Junior Race (NJR) de San Marino. L’andorrà ha estat 17è. Cornella ha lluitat la cursa per a ser 17è. A la primera mànega marcava el 19è crono amb dificultats per a gestionar el mur, i a la segona aconseguia millorar per a guanyar dues posicions, però sense poder fer molt més en una cursa molt dura.

L’esquiador del Principat ha acabat amb 1.21.17, a 5.23 del vencedor, l’italià Matteo Canins (1.16.14), i ha marcat 71.23 punts FIS, lluny dels seus actuals 51.73.