‘Per Nadal, posa’t el davantal’, la nova campanya de promoció de Carn d’Andorra

Un dels cartells de la campanya “Per Nadal, posa’t el davantal” (SFGA)

Promoure el consum de Carn d’Andorra durant el període nadalenc. Amb aquesta reivindicació, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presentat aquest dijous la nova campanya impulsada per la societat Ramaders d’Andorra: ‘Per Nadal, posa’t el davantal’. “Volem promoure la carn de casa, la de proximitat, perquè té una qualitat excel·lent i perquè el consum de carn de quilòmetre zero beneficia també els ramaders del país que la fan possible”, ha emfatitzat Casal.

La presentació de la campanya s’ha celebrat a un supermercat cèntric del país, ja que una de les principals accions de la iniciativa es tracta de la venda d’una safata especial, a un preu reduït de 9,90 euros, per a fer caldo que inclou carn, galets i un davantal de Ramaders d’Andorra. Aquest producte especial es podrà comprar als supermercats i també a les carnisseries col·laboradores i que venguin Carn d’Andorra.

La campanya està dissenyada per a donar protagonisme als ramaders del país i posar així en valor la qualitat i sostenibilitat de la carn produïda al país i fer visible la feina dels ramaders. Per això, la iniciativa inclou la difusió de fotografies a través de les xarxes socials i OPIS del país on els ramaders cuinen receptes festives com el tall rodó, els canelons, el carpaccio i la sopa de Nadal. A més, s’impulsa un concurs a Instagram per a animar a la ciutadania a compartir receptes amb plats cuinats amb Carn d’Andorra.

Els ramaders que apareixen a les imatges i participen directament en la campanya són: Meritxell Baró, de Cortal Llumeneres (Sant Julià de Lòria), Òscar Coma i Sílvia Cava, de Casa Cametes (Ordino), Toni López i Alba Pujol, de Casa Areny (Encamp) i Miquel Font i Pepita Torres, de Casa Pirot (Ransol, Canillo). A més, també s’han previst diverses accions conjuntament amb el BC Andorra per a fer més extensiva la campanya.

Amb aquesta campanya, ha explicat Casal, “mostrem la connexió entre els ramaders i la ciutadania per a reforçar el suport al sector primari local i la seva tasca indispensable i inspirem a la població del país a cuinar plats nadalencs amb Carn d’Andorra, afegint un toc local”.