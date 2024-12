Organyà s’afegeix a l’Any Estellés amb una conferència i una lectura de poemes

Acte a Organyà en el marc de l’Any Estellés

Organyà s’afegeix a la commemoració de l’Any Estellés aquest divendres, 6 de desembre, amb l’organització d’un acte literari en què volen “maridar els noms i les obres del clàssic valencià i el poeta i novel·lista Vicenç Llorca”. L’activitat tindrà lloc a les 7 del vespre a la Sala Xart de l’Ajuntament.

Des del consistori han explicat que d’aquesta manera volen “reconèixer el poeta que prengué el nom Homilies d’Organyà per a anomenar els diversos volums de la seva primera poesia”, en què començava a fer provatures de la seva creativitat. L’homenatge també compta amb la implicació de col·lectius locals com són el Grup de Lectura Terra Escrita.

Així, sota el lema ‘De Vicent a Vicenç’, la vetllada la introduirà l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, i tot seguit, Vicenç Llorca, dissertarà sobre la figura de Vicent Andrés Estellés i les referències que l’autor valencià va fer a les Homilies. Després, la bibliotecària i dinamitzadora cultura, Montserrat Riu, presentarà l’obra recopilatòria de Llorca, Cent Poemes. Antologia poètica (1984-2023). I, per acabar, Terra Escrita farà una lectura de poemes de tots dos autors.

Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924 – València, 1993) va proposar com a títol col·lectiu de la seva primera poesia Homilies d’Organyà, homenatjant així un dels primers escrits de la llengua catalana. Sota aquest títol, va aplegar els poemaris Ciutat a cau d’orella, Donzell amarg, L’Hotel París, L’entreacte, Testimoni d’Horaci, L’inventari clement, El monòleg, La clau que obri tots els panys i Coral romput. Barrejant obres inèdites i conegudes, el poeta i escriptor presentava així els seus orígens poètics al volum sisè de l’Obra Completa que va dur a terme l’editorial Tres i Quatre. “Organyà va ser, doncs, al centre de la seva ment i el seu cor”, segons conclouen des de l’Ajuntament ganxo.

Pel que fa a Vicenç Llorca, al seu volum Cent Poemes. Antologia poètica (1984-2023), publicat per Base Editorial, hi recull cent composicions que recorren quatre dècades de dedicació poètica a través de títols com Places de mans (1989, Premi Salvador Espriu), Atles d’aigua (1995, Premi Octubre de Poesia Vicent Andrés Estellés), L’últim nord (2008, Premi Vicent Andrés Estellés de Burjassot) o Cos de poderosa llum (2019). Poeta de fondes conviccions ètiques i estètiques, Llorca “és un creador infatigable i coherent que ens fa present en la seva obra alguns dels temes clau de la humanitat com la necessitat d’estimar i sentir-nos estimats”, tal com assenyalen des de l’organització.