Risc de ventades a gran part de Catalunya fins dissabte a la tarda i nevades al Pirineu

Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT), en fase d’alerta. Les ventades fortes poden assotar diversos punts del territori català aquest divendres i demà dissabte i cal extremar les precaucions. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) l’episodi de vent serà generalitzat i durant la tarda és quan es preveu major intensitat de vent.
Es podrà superar el llindar de perill de 72 km/h a diverses zones del Penedès, Camp de Tarragona, Barcelona, Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran i Ponent. Al Pirineu, el llindar se superarà a cotes altes on, a més, hi haurà torb: vent molt intens que aixeca la neu i crea una boira gèlida que fa perdre la visibilitat i és molt perillós. L’episodi es preveu que s’allargui fins dissabte a la tarda, però amb menys intensitat.
Es demana molta precaució en la mobilitat i les activitats a l’exterior, especialment en espais naturals amb molta vegetació. Vigilar amb els arbres que puguin caure i evitar totes les activitats amb foc. En zones urbanes s’ha de tenir en compte també la proximitat dels arbres als edificis: el vent els podria fer caure a sobre. Vigilar també amb el mobiliari urbà, l’enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa i tot allò que el vent pugui fer caure.
Es poden consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions per a la població en cas de ventades a http://interior.gencat.cat/ventades.
Aquesta matinada, l’SMC ha informat que s’ha superat el llindar d’avís en algunes estacions:
- Puig Sesolles (1.668 m), al Vallès Oriental. Ratxa màxima 135,72 km/h
- Montserrat – Sant Dimes, al Bages. Ratxa màxima 82,44 km/h
- Font-rubí, a l’Alt Penedès. Ratxa màxima 79,2 km/h
- Tarragona – Complex Educatiu, al Tarragonès. Ratxa màxima 74,52 km/h
- Muntanyola, a Osona. Ratxa màxima 73,44 km/h
El telèfon d’emergències 112 ha rebut un gran nombre trucades que han generat altres tants expedients procedents. Per comarques, la majoria s’han rebut des del Vallès Occidental (30%), seguit del Maresme (15%) i el Barcelonès (10%). Han estat incidents poc rellevants, relacionats amb risc estructural (despreniments de façanes, tendals, elements de mobiliari urbà….).
De les 7 a les 12 hores, Bombers de la Generalitat havien rebut 17 avisos per afectacions del vent, 10 d’ells a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord (REMN). Els avisos consisteixen majoritàriament en arbres i branques caiguts i elements de façanes o mobiliari de terrassa que podien caure a la via pública.
Nevada intensa al Pirineu Occidental
Es manté en prealerta el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT), per la previsió de nevades que poden afectar les comarques de la Val d’Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. Hi ha possibilitat que s’acumulin gruixos de fins a 10 cm per sobre dels 900 metres de cota entre avui divendres i demà dissabte. Per tant, cal anar amb molt de compte perquè la previsió de vent fort pot provocar torb, un embolcall de nul·la visibilitat, fred, neu i vent, en què orientar-se és del tot impossible. Des del CECAT s’està fent seguiment de l’episodi atès que pot provocar diverses incidències.
Per una banda, pot haver-hi incidències en trams de vies com l’N-260, C-28 i N-230. El Servei Català de Trànsit (SCT) demana als conductors que tinguin previst desplaçar-se cap a aquestes zones, extremar la prudència en la conducció i equipar el vehicle amb cadenes, així com també portar el dipòsit ple, roba d’abric i el mòbil amb bateria. L’SCT recomana també consultar, abans de sortir, l’estat del trànsit i les possibles afectacions al web d’incidències https://cit.transit.gencat.cat.
Per l’altra, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha publicat el butlletí de perill d’allaus i indica que a la zona Aran – Franja nord Pallaresa el perill d’allaus és marcat (3 de 5). Per aquest motiu es demana prudència i que s’evitin les activitats fora de pistes.
Consultar els consells de Protecció Civil en cas de nevades.