Una baralla violenta entre dos amics (turistes) acaba amb la seva detenció i amb el pis on s’allotjaven amb destrosses

Aquest dimecres, 7 de gener, al Pas de la Casa, van ser detinguts dos turistes de 29 i 30 anys, com a presumptes autors de delictes contra la llibertat, la integritat física i moral, l’honor, la funció pública, i el patrimoni (el primer d’ells), i contra la integritat física i moral, i el patrimoni (el segon). Els agents policials van ser requerits per tal d’intervenir per una baralla entre dos amics, arran de qüestions personals.
El primer d’ells va ser traslladat al centre mèdic de la localitat per una ferida al llavi, però posteriorment es va presentar als apartaments on estaven allotjats colpejant la porta i amenaçant l’amic de mort amb una ampolla de vidre a la mà.
Quan els policies van voler intervenir, l’home no va desistir de l’actitud amenaçadora i va avançar cap els agents amb l’ampolla alçada en posició amenaçant i amb intencions d’agredir-los. L’home es va resistir a la detenció, va insultar els agents, els va amenaçar de mort i va propinar puntades de peu i cops de cap al cotxe patrulla. Un cop en dependències policials, va mantenir l’actitud violenta.
Durant la baralla els interessats van malmetre parts del mobiliari del domicili i parts estructurals, parets i portes, el valor del perjudici causat es de 1.844 euros.