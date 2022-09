Finalitza la campanya de control de la pampa del Caucas a l’Alt Urgell i la Cerdanya

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha finalitzat les actuacions anuals per al control de la pampa del Caucas, una espècie invasora, amb risc sobre la salut pública, localitzada a l’àmbit del riu Segre, a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

La població, present a Catalunya des de l’any 2012, es va originar a partir de llavors procedents de França i transportades pel riu Segre. És l’única població de l’espècie present a la península Ibèrica. Durant la prospecció s’ha constatat una reducció dels poblaments detectats. Així, s’ha passat de 91 nuclis l’any 2019 als 78 localitzats enguany. D’altra banda, el nombre de peus de planta localitzats ha baixat de 1.580 a 648.

La pampa del Caucas (Heracleum mantegazzianum) és una planta invasora catalogada dins la legislació estatal i també figura com una de les espècies invasores preocupants a la Unió Europea. Es tracta d’una espècie de grans dimensions (d’adulta pot arribar fins als dos o quatre metres d’alçada) originària de les muntanyes del Caucas, que es va importar al centre i nord d’Europa amb finalitats ornamentals en jardins.

Les actuacions han estat dutes a terme pel Cos d’Agents Rurals, del Departament d’Interior, l’Associació Galanthus i l’empresa pública Forestal Catalana SA (ambdues mitjançant encàrrecs del Departament) a l’entorn de les ribes del Segre des de Llívia fins a Organyà. En una primera fase s’han desenvolupat tasques de prospecció per a localitzar-ne els exemplars (aquesta actuació es fa cada tres anys, durant l’època de més facilitat de detecció, a l’abril i maig) i posteriorment s’han eliminat de forma manual i mecànica. Aquesta tasca s’acompleix durant els mesos de juny i juliol, abans de la floració de la planta per a evitar la dispersió de llavors.

La sequera ha afectat la planta

Les altes temperatures i sequeres han pogut tenir un efecte negatiu en aquesta planta. Durant l’etapa de control dels punts localitzats inicialment, s’ha confirmat la presència de l’espècie en 62 punts i s’han eliminat 387 peus de pampa del Caucas. Així mateix, set peus es trobaven morts i un gran nombre presentava símptomes de sequera o defoliació per depredació d’herbívors.

Els treballs realitzats enguany són continuació de les tasques desenvolupades des de l’any 2016 a la Cerdanya gironina impulsades per la Diputació de Girona i el Consell Comarcal i la participació d’entitats com ara la Fundació Tallers de la Cerdanya. El Cos d’Agents Rurals també ha estat molt implicat en la detecció i control d’aquesta espècie des de la seva detecció.

Col·laboració amb les autoritats franceses

Tot i que és necessari seguir fent els controls, és imprescindible coordinar i impulsar actuacions de control a la part francesa, que és l’única via d’aturar l’entrada de llavors des de les poblacions establertes allà. En aquest sentit, el passat mes de juny es va fer una reunió de coordinació amb les entitats responsables del control d’aquesta espècie en el costat francès per a avançar en la col·laboració en la lluita contra aquesta planta invasora i altres espècies preocupants. Fruit d’aquesta reunió de treball, s’ha pogut disposar d’una cartografia, inexistent prèviament, i única, que reflecteix amb detall la localització de les poblacions en el conjunt de la conca del Segre.

Primera detecció l’any 2012

La pampa del Caucas va ser detectada a Catalunya per primer cop pel botànic Pere Aymerich a la Cerdanya l’any 2012. L’entrada a Catalunya es va produir a partir del transport fluvial de llavors de la planta pel Segre des de les poblacions situades a Font-Romeu, en territori francès.

La pampa del Caucas té efectes negatius sobre el medi natural, atesa la seva capacitat d’alterar la composició específica dels ecosistemes naturals que envaeix. No obstant això, la conseqüència més greu que ocasiona la presència d’aquesta planta és el perill que representa per a la salut humana. Conté una substància tòxica sensible a la llum del sol (furocumarina o també coneguda com furanocumarina) que ocasiona lesions diverses com ara nafres, cremades, butllofes o inflamacions si es té un contacte directe amb la planta i alhora s’exposa la zona a la llum del sol, per un procés que es diu fitofotodermatitis o fototoxicitat.

La prevenció, juntament amb la detecció ràpida i eradicació, són claus en la lluita contra les espècies invasores

El Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat té activada una xarxa d’alerta d’espècies exòtiques invasores centralitzada en una bústia específica que aplega totes les notícies i comunicacions urgents relacionades amb la problemàtica. El Departament disposa d’una relació d’espècies prioritàries de comunicació establerta segons les obligacions de la normativa vigent, les campanyes específiques que es desenvolupin i el criteri expert.

L’objectiu d’aquesta xarxa d’alerta és disposar d’entitats o persones per tot el territori que informin de l’aparició de noves espècies exòtiques a Catalunya o que es detectin en llocs on no es tenia constància. Tot plegat contribueix a establir respostes urgents i actuacions d’eradicació i control.