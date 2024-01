Bones curses de Xavier Cornella i Àlvar Calvo al primer eslàlom FIS de Pozza

Xavier Cornella a Pozza di Fassa. Foto: Skilv

Avui dimarts, 23 de gener, s’ha disputat la primera cursa d’eslàlom de les que hi ha programades aquests dies a Pozza di Fassa (Itàlia), amb l’equip masculí. Xavier Cornella ha estat 8è sortint amb el dorsal 33, mentre que Àlvar Calvo ha acabat 22è amb el dorsal 48.

Cornella ha estat 8è amb 1.46.46, a 1.62 del guanyador, que ha estat el canadenc Simon Fournier, amb 1.44.84. L’andorrà sortia el 33 i a la primera mànega ja marcava el 12è temps. Pel que fa a Calvo, el jove esquiador de l’EEBE ha estat 22è amb el dorsal 48, amb +3.12 i una bona primera mànega en què ja se situava 28è. Per la seva part, Àlex Rius ha estat avui 26è a 3.50 del guanyador. A la primera mànega marcava el 30è temps i a la segona, tot i que era el 16è temps, finalment ha acabat 26è.

Demà dimecres es disputa un nou eslàlom a la mateixa estació, un eslàlom FIS en el qual també hi haurà representació femenina amb Carla Mijares.

Greg Ribotto, entrenador: “Molt bona cursa avui. El Xavi té el dorsal 33 i acaba el 8è, i l’Àlvar acaba 22 i sortia amb el 48. Han fet especialment una primera mànega molt, molt bona, molt intel·ligent, molt sòlida, i a la segona han fet la feina. Àlex ha comès alguna errada a la primera i a la segona no ha estat massa ràpid. La cursa d’avui ha estat molt positiva perquè és la pista on es corre la Copa d’Europa, era una pista exigent, amb la pista dura, i han estat molt bé tant el Xavier com l’Àlvar. Ara arribem amb confiança per als pròxims dies”.