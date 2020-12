S’ha de cedir el pas al ciclista si travesses un carril bici?

La DGT (Direcció General de Tràfic d’Espanya )ha llançat en el seu compte de Twitter una pregunta a manera de test per a “repassar les normes” de seguretat viària. Al costat d’una imatge en la qual mostra un hipotètic cas en el qual un turisme ha de travessar un carril bici senyalitzat, qüestiona si “ha de cedir el pas als ciclistes que circulen per ell”.

Es tracta d’un exercici més en el qual a través de les seves xarxes socials tracta de difondre consells per a circular o de recordar alguns dels perills als quals ens exposem si no complim les normes.

Després de deixar 24 hores perquè els usuaris de l’esmentada xarxa social difonguessin i responguessin al missatge, la DGT ha confirmat la resposta correcta i era: “Sí, els ciclistes tenen prioritat de pas“.

I és que l’Article 23.5 de la Llei sobre Trànsit a Espanya, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària resol aquest cas explícitament, perquè recull que “els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor quan circulin per un carril-bici, pas per a ciclistes o voral degudament autoritzat per a ús exclusiu de conductors de bicicletes”, entre altres casos.

Conscienciació i informació

Però la causa tàcita que sembla amagar-se després d’aquesta pregunta test de la DGT és la preocupació de l’organisme davant l’increment de sinistralitat viària experimentat pels usuaris vulnerables en l’últim temps, en un context en el qual la bicicleta ha guanyat pes com a mitjà de transport dins la ciutat.

Davant aquests tràgics resultats, Trànsit ja treballa per a reforçar la vigilància especialment en les carreteres convencionals.

El primer pas, de totes maneres, és conscienciar i informar els conductors, feina que s’està duent a terme últimament amb especial èmfasi per part de la DGT abocant diversos missatges a través del seu compte de Twitter.

La distància que s’ha de mantenir respecte a un ciclista en avançar-lo i com s’ha de fer, o com han de circular els ciclistes, semblen ser les dues grans preocupacions de la DGT en els últims dies

