Quatre detencions per alcohol al volant, una per desobeir una ordre d’expulsió i, una altra, per agredir l’exparella

Durant aquest passat cap de setmana, la Policia ha dut a terme sis detencions. Quatre de les persones detingudes ho han estat per delictes contra la seguretat col·lectiva. Es tracta de quatre homes de 39, 57, 42 i 29 anys que van donar positiu en la prova d’alcohol al volant amb taxes de 1,69; 1,08; 1,94 i 2,25 g/l, respectivament. Igualment, s’ha detingut un home no resident de 28 anys, per un presumpte delicte contra la funció pública, l’interessat desobeïa una ordre d’expulsió governativa.
Finalment, en un altre ordre de delictes, aquest diumenge a la tarda, el servei de l’ordre va detenir un home, veí del Principat d’Andorra, de 40 anys, per un presumpte delicte contra la integritat. Els agents de Policia van ser requerits perquè l’individu hauria agredit la seva exparella.