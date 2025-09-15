Acció desmenteix rotundament qualsevol canvi de grup parlamentari

Davant la informació publicada en un diari del país sota el títol “Naudi tanteja Magallón per al projecte nacional de CC”, des d’Acció han volgut “expressar de manera clara i contundent que es tracta d’una informació falsa i sense fonament. El nostre conseller general, Marc Magallón, no ha mantingut cap conversa amb Ciutadans Compromesos ni amb cap altre grup polític amb l’objectiu d’abandonar el Grup Parlamentari Demòcrata (GPD) per a incorporar-se a un altre projecte”.
“Marc Magallón és i continuarà sent el representant d’Acció dins el GPD al Consell General fins al final de la legislatura”, asseguren des de la formació. “Des d’Acció reafirmem el nostre compromís ferm amb la majoria parlamentària actual. Les relacions amb tots dos grups són bones, sanes i cooperatives, i no hi ha cap voluntat ni raó per a alterar l’equilibri polític d’aquesta aliança de govern”.
Aquest tipus de notícies, “basades en especulacions, només generen confusió i soroll. Acció treballa amb responsabilitat i estabilitat per al bé del país, i no participarà en cap joc de desinformació”, sentencien des de la formació política.