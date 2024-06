Xavier Panés: “Amb l’associacionisme podem fer moltes més coses i fer-les millor”

Xavier Panés, president de Cecot. Foto: Mireia Comas

“Com més cohesionada, unida i forta sigui la societat civil, millor serà el país en què vivim”. Xavier Panés, president de Cecot, encapçala un nou repte estratègic -tant per a Cecot com per a Foment del Treball- presidint el nou Consell Territorial de la Pime de Foment, una agrupació de totes les organitzacions empresarials territorials que formen part del paraigua de Foment del Treball i que engloben al voltant de “260.000 empreses, el 75% del PIB català i el 16% del PIB espanyol”.

Així ho va transmetre el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, en la presentació d’aquest nou consell. Passat ben bé mig any i amb la roda que tot just comença a agafar velocitat, ens reunim amb Panés a la seu de Cecot, al bell mig de Terrassa, per conèixer la raó de ser d’aquesta agrupació i com es materialitzarà la coordinació de les 20 associacions territorials que hi formen part.





Quines organitzacions formen part del Consell Territorial de la Pime de Foment?

Agrupació Industrial del Baix Vallès (AIBV)

Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL)

Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB)

Associació d’Empresaris de Manlleu (AEM)

Associació d’Empreses de les Comarques de l’Ebre (AECE)

Cecot

Confederació Empresarial de Barcelona (CEB)

Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Consell Empresarial d’Osona (CEDOSONA)

Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC)

Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)

Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Federació Empresarial de Badalona (FEB)

Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)

Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM)

Unió Empresarial de l’Anoia (UEA)

Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris (UEI)

Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa (UIEG)

Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER)





D’on sorgeix el Consell Territorial de la Pime de Foment?

No neix com a conseqüència directa, però sí que està molt relacionat amb el tancament de Fepime. A Fepime s’hi encabia la petita i mitjana empresa de Foment, amb associacions territorials, però també sectorials, i després del seu tancament, amb Josep Sánchez Llibre i David Tornos ens vam adonar que aquestes empreses s’havien quedat sense tenir una veu única. Havíem de fer alguna cosa. Una primera versió d’aquesta voluntat va ser agafar totes les entitats que estaven a Fepime i encabir-les al Consell de Territorials i Sectorials de la Petita i Mitjana Empresa. Però, no volíem fer un Fepime 2: volíem a la petita i la mitjana empresa, que estan dins de les associacions territorials. Per això, en aquesta nova formació, van caure les associacions sectorials, on hi ha grans, mitjanes i petites empreses.





En què es diferencia aquest nou consell de Fepime?

Fepime tenia la seva pròpia veritat i la seva pròpia marca. Era una patronal, i això és una agrupació que compta amb una direcció territorial dins de Foment, en aquest cas, capitanejada per César Sánchez, el director territorial de Foment.





I aquesta agrupació compta també amb un president: vostè; president també de Cecot

Sí, perquè des de Cecot vam acompanyar el projecte des del principi. I perquè Cecot, també, té una gran rellevància dins de Foment, una gran influència territorial i molta proximitat amb la petita i mitjana empresa.





Una influència territorial que, moltes vegades, va més enllà del Vallès

I això es pot interpretar com a una amenaça d’expansió territorial, però no és així. Al contrari, es poden aprofitar els avantatges. M’explico. Nosaltres sí que tenim un àmbit territorial teòric, però, com a patronal, oferim una sèrie de serveis a les empreses i gremis que tenim a l’interior de Cecot i tenim la voluntat de poder compartir amb la resta de territorials allò que ens funciona i serveix, com, per exemple, la nostra Oficina de Transició Energètica o l’Oficina de Finançament. I a l’inrevés també: hi ha funcionaments o serveis de la Foeg de Girona o la Coell de Lleida que també ens poden ser d’utilitat. L’objectiu és col·laborar: aprofitar el coneixement que té cadascuna de les associacions i posar-ho en comú.

Panés: “Volem posar en evidència que dins de Foment també està la petita i mitjana empresa”

També tenim un altre objectiu: posar en evidència que dins de Foment està la petita i mitjana empresa. Hi ha la sensació, que no és certa, que Foment no representa la pime, però no és veritat. Tant la representa Pimec com la representen les territorials de Foment. O més, si mirem els números!

Mediàticament, s’ha concebut que la petita i mitjana empresa és de Pimec i la gran empresa de Foment, però no és veritat. A Foment hi ha la gran empresa, però també la petita i mitjana empresa. I això et permet, de fet, una conversa fluida entre ambdós mons que pot ser molt productiva. És el lloc perfecte per a posar-se d’acord i buscar solucions: el lloc on l’empresa gran pot escoltar la petita. Difícilment cap altra patronal pot trobar aquesta compatibilitat entre petita, mitjana i gran empresa.





Aquestes territorials pengen de Foment, però mantenen la seva independència i autonomia?

Totes estem adherides de manera voluntària dins de Foment. I cadascuna té la seva independència, pren les seves decisions sobre el territori, sense cap interferència per part de Foment. I per a nosaltres això és un fet remarcable: no es tracta de filials territorials, com succeeix a Pimec. I no estic criticant el seu model, simplement és diferent. En el nostre model el creixement és orgànic, es treballa des de la base, des de baix, i la participació i funcionament són molt democràtics.

Panés: “Hem creat el Consell sense pensar en Pimec, simplement hem volgut aprofitar el que tenim”





El Consell és un contrapès a Pimec?

No. Nosaltres hem creat això sense pensar en Pimec. No és un contrapès a ningú. Simplement, hem volgut aprofitar el que tenim: hi ha moltes energies que es perden i que es poden aprofitar més. De fet, nosaltres no anem a buscar a les empreses que estan associades a Pimec, no ens cal ni ho volem. Si de 100 empreses, 50 estan associades. I d’aquestes 50, 25 estan a Foment o a una de les seves territorials, i 25 a Pimec, procurarem que aquestes 50 restants s’associïn, que participin en l’activitat associativa.

Volem valorar l’associacionisme: junts podem fer moltes més coses i fer-les millor. Cal reforçar la societat civil, l’associacionisme, perquè com més cohesionada, unida i forta sigui la societat civil, millor serà el país en què vivim. Històricament, la història de Catalunya demostra que quan la societat civil ha estat més unida i cohesionada, millor ha funcionat el país i més bé li ha anat a la societat catalana.

Panés: “La història de Catalunya demostra que quan la societat civil ha estat més unida i cohesionada, millor ha funcionat el país”





Com es materialitza aquesta agrupació? Com s’articularà el seu funcionament?

Tot s’articularà al voltant d’una direcció territorial, dirigida per César Sánchez, i una presidència. Després, com a òrgans de governança hi haurà una assemblea on estem tots els que som membres, i un òrgan que és molt important que és un comitè format per tots els secretaris generals de cadascuna d’aquestes associacions. I aquest permetrà que la col·laboració no sigui només en l’àmbit institucional, sinó que també serà en l’àmbit operatiu.





Si em permet, fent un petit salt a Cecot i al moment econòmic i polític actual, quin paper jugueu en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya?

El nostre paper és intentar fer arribar a tots els partits polítics que concorren a les eleccions les nostres propostes per a fer-los conèixer el que l’empresa necessita. Aquesta és la nostra única funció.

Panés: “A l’empresa el que li interessa és que hi hagi els menors canvis de govern possibles”

En el fons, a l’empresa el que li interessa és que hi hagi els menors canvis de govern possibles, que hi hagi una estabilitat que li permeti fer el que ha de fer amb certa continuïtat. Que hi hagi seguretat jurídica per a poder treballar i, simplement, poder fer bé la seva feina.





Elena Busquets. Directora de VIA Empresa