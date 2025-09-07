Mònica Doria tanca la Copa del Món de caiac cross amb un 11è lloc a la general

Mònica Doria ha tancat la general de caiac cross en la modalitat de contrarellotge en onzè lloc. Ho ha fet després de ser vuitena a Augsburg en una jornada en la qual la piragüista del Principat ha fet mostra de la seva evolució en la nova disciplina i en la qual només s’ha quedat a +1.79″ Lois Leaver, la més ràpida del dia en la Copa del Món de l’especialitat.
D’aquesta manera, la campiona d’Europa en canoa ha sumat 76 punts que li han permès fer un salt important a la classificació i quedar-se a un petit pas del top-10 de la general de la Copa del Món. Posteriorment, Doria ha estat capaç d’accedir als quarts de final, després de guanyar la primera eliminatòria, però ja a la segona ronda la palista andorrana ha quedat fora, tancant així la seva actuació en la Copa del Món, aquest 2025.
Per la seva banda, Laura Pellicer, avui diumenge, ha estat 29a a la contrarellotge, un temps que li ha valgut per a accedir a les eliminatòries en les quals ha quedat eliminada en primera ronda.