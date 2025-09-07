El Sopar Solidari d’UNICEF, el 25 de setembre

Cartell del Sopar Solidari (UNICEF)

Ja hi ha data per al nou Sopar Solidari UNICEF, el qual se celebrarà el proper dijous, dia 25 de setembre, a partir de les 20 hores, al Restaurant Diamant. Segons assenyala la pròpia ONG, “serà una vetllada plena d’emoció, compromís i gastronomia, on compartirem històries reals que ens recordaran que l’educació és la clau que obre oportunitats i transforma vides”.

Per a assistir a la vetllada solidària, la donació mínima ha de ser de 200 euros. Els fons recaptats es destinaran als programes d’UNICEF que garanteixen que infants de tot el món tinguin accés a una educació de qualitat, fins i tot en els contextos més difícils.



Formes de pagament:

  • Bizum: 07293
  • IBAN Creand: AD78 0003 1101 1038 0221 0101
  • IBAN Morabanc: AD60 0007 0019 0000 3213 2011

