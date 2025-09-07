El Sopar Solidari d’UNICEF, el 25 de setembre

Ja hi ha data per al nou Sopar Solidari UNICEF, el qual se celebrarà el proper dijous, dia 25 de setembre, a partir de les 20 hores, al Restaurant Diamant. Segons assenyala la pròpia ONG, “serà una vetllada plena d’emoció, compromís i gastronomia, on compartirem històries reals que ens recordaran que l’educació és la clau que obre oportunitats i transforma vides”.
Per a assistir a la vetllada solidària, la donació mínima ha de ser de 200 euros. Els fons recaptats es destinaran als programes d’UNICEF que garanteixen que infants de tot el món tinguin accés a una educació de qualitat, fins i tot en els contextos més difícils.
Formes de pagament:
- Bizum: 07293
- IBAN Creand: AD78 0003 1101 1038 0221 0101
- IBAN Morabanc: AD60 0007 0019 0000 3213 2011