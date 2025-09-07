Nova edició de la Trobada d’Urgells, a la Seu, aquest dilluns

La Seu d’Urgell viurà aquest dilluns vinent, 8 de setembre, tot coincidint amb la diada de Santa Maria d’Urgell, una trobada oberta a les persones que porten aquest nom. La iniciativa es va posar en marxa l’any 2019 i des de llavors se celebra cada any per aquestes dates. Enguany se’n farà la setena edició.
Enguany la Trobada d’Urgells tindrà lloc a la tarda, i començarà a dos quarts de set del vespre amb una ofrena floral a la Mare de Déu, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell. Tot seguit, les participants es faran una fotografia de grup al Parc del Cadí per a tenir un record de la jornada. Per a complementar el programa, a les vuit del vespre, es durà a terme l’activitat “Tast de llegendes del Pirineu”, a l’Espai MeteoPirineus. L’experiència combinarà gust i imaginació, amb un tast de productes de proximitat maridats amb històries màgiques del territori pirinenc. La proposta es tancarà amb un Trivial de llegendes, un breu joc amb preguntes per a posar a prova la memòria i poder guanyar una galeta feta per Celícies per a l’ocasió.
Les organitzadores tenen constància que actualment hi ha més d’una seixantena de persones que tenen el nom d’Urgell. La majoria són de l’Alt Urgell o bé tenen vincles familiars amb la comarca, però també se n’ha localitzat a Barcelona i a Granollers. A més a més, també hi ha alguns homes que es diuen Urgell, però en aquest cas el motiu no és per la patrona de la Seu, sinó per la comarca de l’Urgell.
Origen del nom
Urgell (o Maria d’Urgell) és un nom d’advocació mariana. Originalment, els prenoms derivats d’advocacions marianes completaven el nom de Maria, fins que han pres significat per ells mateixos. Segons explica Joan Coromines, el nom és d’origen preromà i interpreta que el seu significat es relacionaria amb la presència d’aigua, cosa que és versemblant si es té present l’origen específicament pirinenc del topònim i l’entorn natural de la Seu, on hi conflueixen els rius Segre i Valira. De fet, en llengua basca, ‘ur’ significa ‘aigua’.
L’onomàstica se celebra per la diada de les Marededeus Trobades (8 de setembre), entre les quals també hi ha les de Núria, Meritxell (Andorra), la Sagristia (Puigcerdà), Queralt (Berga), Claustre (Solsona) o Tura (Olot).
A banda de la Seu, la denominació ‘Urgell’ també apareix a les poblacions de Bellcaire i Bellmunt (a la Noguera) i de Bell-lloc i Ivars (al Pla d’Urgell). Aquestes comarques, juntament amb l’actual Alt Urgell, el Solsonès i la Segarra, havien conformat el Comtat d’Urgell, instaurat l’any 785 i que va tenir entitat pròpia fins al 1413, quan el comte Jaume II va ser desposseït i empresonat per haver-se rebel·lat contra el príncep castellà Ferran d’Antequera, que al 1412 s’havia proclamat rei d’Aragó i Catalunya pel Compromís de Casp.