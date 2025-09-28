Aina Padilla es penja el bronze i serà a la final de la Lliga Nacional de Karate, a Tenerife

Nova medalla per al karate andorrà. Aina Padilla ha assolit el bronze a la segona jornada de la Lliga Nacional Espanyola de karate que s’ha disputat aquest cap de setmana a Pontevedra. Ho ha fet en la categoria kumite cadet -47kg després d’imposar-se a Olivia Garcia a la repesca. De fet, la representant tricolor havia arribat amb molta solvència a les semifinals després de guanyar de forma treballada els tres primers combats per 4-0, 1-0 i 3-2, respectivament.
Just abans de la final, però, l’andorrana ha acabat quedant-se fora de la lluita per l’or en un combat que ha acabat amb el 0-0 a l’electrònic que s’ha acabat decidint per ‘hantei’ (decisió arbitral). Tanmateix, el resultat d’aquest diumenge li permet, a Padilla, classificar-se per a la gran final de la Lliga Nacional Espanyola que s’ha de disputar a Tenerife.