El gabinet ministerial i els treballadors públics s’han sumat aquest dilluns als actes per commemorar el Dia de la Dona amb un minut de reflexió. Els participants s’han agrupat fora dels diferents edificis administratius per tal de mostrar el seu suport a les reivindicacions d’aquesta jornada, que se celebra arreu del món el 8 de març.

El cap de Govern ha explicat que es tracta d’una acció per “testimoniar el nostre suport a la causa que es defensa en aquesta jornada”. Xavier Espot ha afegit que “evidentment, és una lluita que s’ha de fer cada dia, però almenys un cop a l’any s’ha de visibilitzar la discriminació que encara pateix la dona, aquí i arreu, i el camí que queda per recórrer en aquest sentit”.

El minut de silenci és la darrera de les accions impulsades des de l’Executiu durant la passada setmana. A banda d’aquest acte, també s’han organitzat dues jornades sota el lema “De la coeducació a la igualtat de gènere en l`àmbit laboral”, així com la tercera edició de l’entrega de premis del guardó Olympe de Gouges, que anualment premia a empreses que han realitzat accions i mesures en favor de la igualtat entre homes i dones.

Finalment, i per fomentar el coneixement de les recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d’Europa sobre la prevenció i lluita contra el sexisme, el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut també ha subtitulat en català el vídeo elaborat per aquest organisme. Tant el vídeo com la recomanació completa es poden consultar a la pàgina web www.aferssocials.ad.