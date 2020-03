Els Campionats del Món júnior de Narvik (Noruega) han acabat per a Cande Moreno, que disputava l’última de les seves carreres programades. Avui era el torn per a la combinada: en el supergegant, l’andorrana no ha pogut finalitzar-lo, amb la qual cosa no ha pogut continuar en competició. Amb tot, Moreno ha fet balanç d’aquests Mundials, en què ha estat top10 al descens i top20 al supergegant.

Moreno ha sortit amb un bon ritme i un bon esquí, però ha comés una errada que li ha fet anar perdent la línia fins que al final no ha pogut evitar sortir-se de la pista.

La pròxima cita mundialista amb representació andorrana serà el gegant i l’eslàlom masculí, amb Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, els dies 12 i 13, respectivament.

Cande Moreno ha manifestat que “hem començat amb el supergegant de la supercombinada. Penso que no estava esquiant malament, però després he comés una errada, he començat a perdre línia i al final m’he sortit . En general, el Mundial penso que no ha estat tan malament, vaig fer al descens un top10, la qual cosa estava dins dels meus objectius, al supergegant, tot i fer una errada estic al top20, que no està tan mal i avui esperava fer un bon resultat però no ha sigut possible, així que per la pròxima, que encara em queda un any més de júnior, encara podem fer molt bones coses”.