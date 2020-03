Sota el títol Parlem i tastem el formatge aquest pròxim dissabte 14 de març tindran lloc tres sessions de showcooking que obriran el cicle Parlem de Formatge 2020. Aquesta nova activitat vol donar a conèixer receptes de cuina amb formatge i productes agroalimentaris del nostre territori fàcils de fer. La proposta és gratuïta i es realitzarà en plena plaça Patalín de la Seu d’Urgell, d’onze del matí a dues del migdia, perquè tothom en pugui gaudir.

La primera sessió s’iniciarà a les 11 del matí amb l’elaboració d’un panet farcit amb ceba de Coll de Nargó, papada i formatge Ermesenda, que anirà a càrrec de Salvador Maura, de la formatgeria artesana Mas d’Eroles (Adrall).

A la recerca d’un maridatge ideal, és el títol de la segona sessió de showcooking, que s’iniciarà a les 12 del migdia, en la qual Vicky Mateu, sommelier de L’Infús (La Seu d’Urgell) ens explicarà com unir infusions, mantega d’herbes i galetes elaborades amb Mató Cadí.

A les 13 hores tindrà lloc la tercera i darrera sessió amb l’elaboració d’una torrada de carpaccio de peu de porc de Cal Pagès amb formatge Ermesenda de Mas d’Eroles; una minihamburguesa ecològica de Ca l’Andreu amb formatge fresc de cabra L’Oliva; i un iogurt ecològic d’Ecofranc amb melmelada de Cal Casal. Tot això acompanyat per la cervesa artesana Cervesa VIP, i conduit per Marisol Salvadó i Agustí Porta, membres de l’Associació Menja’t l’Alt Urgell.

Berenar per als més petits

També dissabte però a les cinc de la tarda hi haurà berenar a l’Espai Ermengol amb el formatge Petit Neu del Cadí. Aquesta proposta s’adreça a nenes i nens de 6 a 12 anys d’edat, i anirà a càrrec de la Cooperativa Cadí. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a info@espaiermengol.cat o trucant al 973 351 511. La inscripció és gratuïta.

Presentació llibre i tast comentat de formatgeries catalanes

El cicle Parlem de Formatge d’enguany continuarà dijous 26 de març amb la presentació del llibre Formatgeries Artesanes de Catalunya. Ruta per 93 obradors, i seguirà amb un tast comentat de formatges de 5 formatgeries catalanes, a càrrec de Ramon Roset.

Les formatgeries participants seran Molí de Ger (Cerdanya); Formatgeria el Miracle (Solsonès); Formatgeria Xauxa (Garrotxa); Formatges Sant Gil Albió (Conca de Barberà); i Formatges Reixagó (Lluçanès).

Aquesta sessió s’iniciarà a les vuit del vespre i tindrà lloc a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a info@espaiermengol.cat o trucant al 973 351 511. La inscripció té un cost de 6 euros per persona.

Curs d’elaboració de formatges

En aquesta nova edició del cicle Parlem de Formatge ofereix la possibilitat de participar en un curs d’elaboració de formatges que tindrà lloc del dimarts 24 al dijous 26 de març, a l’Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar. El curs es realitzarà durant aquests tres dies de deu del matí a dues del migdia.

Per prendre-hi part cal fer inscripció prèvia per correu electrònic a l’adreça mbelmontec@gencat.cat La inscripció té un cost de 32 euros per persona. Per més informació cal trucar a l’Escola Agrària del Pirineu al telèfon 973 352 358.

El Cicle Parlem de Formatge 2020 està coorganitzat per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb la col·laboració de Cooperativa Cadí i l’Escola Agrària del Pirineu.