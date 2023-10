Marc Galabert, nou representant del Govern a la CASS

El nou representant del Govern al Consell d’Administració de la CASS (SFGA)

Marc Galabert serà el nou representant del Govern al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en substitució de la fins ara presidenta de l’ens, Montserrat Capdevila. El nou nomenament es farà efectiu el proper 1 de novembre del 2023 després que així ho hagi aprovat el Govern.

Marc Galabert va néixer a Andorra la Vella el 1986. Llicenciat en Administració i direcció d’empreses per la Universitat de Barcelona, Màster i doctor en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona i la Universitat Carlos III de Madrid amb una tesi sobre els orígens i desenvolupament de la banca andorrana.

Ha treballat com a professor de matemàtiques a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp 2011-2015, i com a professor i coordinador del Diploma Professional Avançat en Administració i Finances i del Bàtxelor en Administració d’Empreses de la Universitat d’Andorra 2015-2019. En la darrera legislatura ha ostentat el càrrec de secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, així com també la direcció del Departament d’Estadística durant l’últim any de legislatura. Va ser el Comissari General d’Andorra a l’Expo2020 Dubai 2019-2023.

Galabert compartirà responsabilitats en el si del Consell d’Administració amb la resta de membres nomenats pel Govern –Jordi Cinca, Pilar Serrano i Carla Guerrero– i amb els representants electes: Jacqueline Caubet i Montserrat Martínez com a representants dels assalariats, Jacint Risco com a representant dels pensionistes, i Francesc Zamora com a representant dels empresaris.

Un cop aprovat el nou nomenament, el Consell d’Administració celebrarà una reunió per a nomenar el nou president de l’ens.