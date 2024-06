Makuka, Veu Silent i Antònies Darkness són els artistes andorrans que participaran en la fase preliminar del Sona9

Cartell amb les formacions andorranes escollides per a actuar als preliminars del Sona9 (SFGA)

El jurat del Sona9 ja ha seleccionat les 30 propostes classificades per a la següent fase del concurs, entre les quals hi ha la selecció dels artistes andorrans que enguany participaran al concurs. Així, i com ha informat l’organització, els artistes andorrans participants en aquesta fase preliminar seran: Makuka (Pop d’autor · Escaldes-Engordany), Veu Silent (Cançó d’autor · Andorra la Vella) i Antònies Darkness (Folk-Rock · Canillo).

D’aquesta manera, i seguint la dinàmica de l’edició passada, els tres artistes actuaran el proper 4 de juliol a l’Auditori Nacional d’Andorra. En aquesta cita, cada un dels artistes farà una actuació de 20 minuts durant la qual haurà d’interpretar temes propis en català davant del públic i jurat – format per representants d’Enderrock; TV3; iCat; Cases de la Música; els andorrans Lluís Cartes (primer artista andorrà guanyador del Sona9), Teresina Serra (pianista) i Toni Gibert (compositor, pianista, i gestor cultural).

A més de l’actuació a Andorra, i durant els mesos de juny i juliol, se celebraran la resta de concerts previstos a Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt, València i Manacor. De totes les actuacions, el jurat escollirà 12, que passaran a la semifinal, d’aquestes una serà andorrana, d’acord amb el conveni signat amb Enderrock. A diferència de l’edició anterior, aquest any el vot popular es fa a les semifinals, i no a les fases preliminars, amb els dotze artistes classificats i el que rebi més vots passa directament a la final.

Els 12 semifinalistes actuaran al setembre a l’Acústica de Figueres, al Mercat de Música Viva de Vic, a les Festes de Santa Tecla de Tarragona i al les Festes de la Mercè de Barcelona. I, en una segona fase, els artistes hauran de fer una adaptació al català d’una cançó d’un altre artista i musicar un poema. D’aquets dotze artistes s’escolliran 4 que passaran a la recta final del Sona9.

Aquesta recta final tindrà lloc al mes d’octubre amb dues proves més que hauran de fer els 4 artistes classificats: un concert de petit format als estudis d’iCat i l’habitual estada de formació a les Cases de la Música per a preparar el directe amb un productor i director d’escena. El recorregut musical de la 24a edició del Sona9 acabarà el 16 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona amb el concert final, en què actuaran les quatre propostes que hagin superat totes les proves.

La 24a edició del Sona9 atorgarà més de 50.000 euros en guardons repartits entre els premis Sona9, Joventut, Èxit i Revelació, a més dels reconeixements atorgats per Cases de la Música i Verkami per Votació Popular. El guanyador del Sona9 accedirà a la gravació d’un disc i un clip coordinat per TV3 i una gira de concerts per festivals. Els premis Joventut, Èxit i Revelació tindran una aportació en metàl·lic que podran utilitzar per a la gravació d’un disc, un clip o per a material musical. El guanyador del Premi Cases de la Música rebrà un pla d’ajudes a la producció, gravació, gestió, assessorament i suport a la creació. I finalment el Premi Verkami per Votació Popular serà de 1.000 euros en material musical.

El conveni de col·laboració que es va signar l’any passat entre el Govern i el grup Enderrock ha permès la participació d’Andorra en la 24a edició del Sona 9, amb l’objectiu de donant suport a la professionalització dels músics del país i oferir-los eines que possibilitin el seu desenvolupament professional i la seva projecció i promoció més enllà de les fronteres del Principat.