L’humor de Dagoll Dagomares, T de Teatre i Pep Plaza, principals atractius de la 57a Temporada de Teatre

Aquest dissabte, 10 d’octubre, torna la Temporada de Teatre conjunta entre Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria amb un programa de nivell té per objectiu apropar el públic a la cultura i fer-lo tornar al teatre, si bé garantint totes les mesures de seguretat per evitar la propagació de la COVID-19.

Aquesta 57a Temporada es reprèn després de l’aturada de l’activitat a causa de pandèmia, ja que l’anterior cicle es va veure trucat pel confinament. En aquesta ocasió es proposen 7 espectacles, amb muntatges de renom amb la signatura de Dagoll Dagomares, La Burtal i T de Teatre i Pep Plaza que fan una clara aposta per l’humor i, també, per noms consagrats de l’escena espanyola, com Carmen Machi, Mercè Sampietro, David Bagès, entre d’altres. També hi haurà produccions andorranes de la mà de Líquid Dansa i la Jove Companyia Nacional d’Andorra (Jocand).

La 57a Temporada de Teatre arrenca aquest dissabte a Sant Julià de Lòria amb la versió que fa la Jove Companyia Nacional d’Andorra (Jocand) de la La tercera onada sota la direcció de Juanma Casero i Irina Robles. El muntatge és una adaptació de la novel·la The wave, de Morton Rhue, basat en un experiment real sobre el feixisme ideat per un professor d’Història amb estudiants de secundària.

Per al 15 d’octubre Sant Julià de Lòria ha reprogramat La dona del 600 (va ser una de les obres que no es va poder representar a causa del confinament), una comèdia protagonitzada per Mercè Sampietro que, amb un toc de nostàlgia, té com a fil conductor un SEAT 600, el cotxe que va marcar tota una generació en ser un dels primers vehicles a l’abast de la classe mitja i treballadora a Espanya i que va canviar la forma de viatjar en la seva època.

Els dies 22 i 23 d’octubre serà el torn d’Andorra la Vella amb Caixa o faixa, el nou espectacle de dansa-teatre de Líquid dansa, una companyia habitual a la Temporada de la capital, que plasma històries entranyables que venen dels records.

El 5 de novembre, Andorra la Vella presenta l’espectacle musical en clau d’humor T’estimo si he begut, una adaptació teatral dels contes de l’escriptora catalana Empar Moliner feta per Dagoll Dagom, La Burtal i T de Teatre, dirigida de David Selvas i protagonitzada per David Bagés, Mercè Martínez, Ernest Villegas i les quatre actrius de T de Teatre.

El 22 de novembre Sant Julià de Lòria representarà Prostitución, amb Carmen Machi, Nathalie Poza i Carolina Yuste, que reflexionaran de manera crua i directa sobre la prostitució i la doble moral.

Andorra la Vella clou la seva Temporada el 3 de desembre amb l’humorista, imitador i cantant Pep Plaza, que fa tàndem amb la Big band jazz Maresme per presentar Jazz som aquí, un viatge a través de cançons i personatges.

Com és habitual en l’edició conjunta de tardor-hivern, Els Pastorets de Sant Julià de Lòria tancaran el cicle. Serà els dies 26 i 27 de desembre i el 3 i el 6 de gener.

Butaques amb distància de seguretat

Les representacions tindran lloc a l’Auditori Claror, en el cas de Sant Julià de Lòria, i a l’auditori del Centre de Congressos en el cas d’Andorra la Vella. Els aforaments s’han vist reduïts per adaptar-se a les limitaciones derivades de la pandèmia i poden veure’s alterats pels protocols que estableixen les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la situació. L’ús de la mascareta, a més, serà obligatori durant tota la funció.

Així doncs, la venda d’entrades a Andorra la Vella es farà en blocs de 2 butaques, amb la separació reglamentària d’1,5 metres entre els respectius blocs per garantir la distància de seguretat. Es recomana, a més, prioritzar la compra d’entrades per Internet, a través de www.andorralavella.ad/entres i www.santjulia.ad/entrades per evitar desplaçaments i acumulacions de persones als punts de venda físics del Centre Cultural La Llacuna i l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella i el Centre cultural i de congressos lauredià. També s’aconsella als assistents que no imprimeixin l’entrada i que el dia de la representació la presentin amb un dispositiu mòbil.

En dia de l’espectacle, a més, els accessos i sortides de la sala es faran de manera ordenada per assegurar el distanciament entre els assistents i les sales es desinfectaran abans i després de cada funció.

Les entrades oscil·len entre els 3 i els 22 euros i novament els dos departaments de Cultura, que han mantingut tarifes, ofereixen descomptes i promocions.