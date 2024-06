Ja són aquí les rebaixes d’estiu

Rebaixes del 50% (arxiu)

Tret de sortida a les rebaixes d’estiu. La roba és el producte que més compren, tant turistes com locals. Les sabates, els accessoris, els perfums i els aparells electrònics tampoc no es queden enrere. Mentre que alguns aprofiten les ofertes “atractives”, d’altres no compren durant les rebaixes perquè “ni tan sols sé quan són” o bé “els preus són els mateixos”.

Els comerciants expliquen que els descomptes van del 20 al 50% per tal d’incentivar les vendes. El període de rebaixes acabarà l’1 de setembre.