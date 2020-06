Les falles dels Pirineus ja tenen museu virtual, el Prometheus Museum

Els vuit socis del projecte Interreg POCTEFA Prometheus, coordinat per la Universitat de Lleida (UdL), han prioritzat l’acció de creació d’un museu virtual, el Prometheus Museum, que recull la festa de les falles dels Pirineus als territoris en què se celebra, per tal de facilitar a la comunitat fallaire una plataforma interactiva que contribueixi a mantenir l’esperit festiu viu, atesa la incidència de la pandèmia de la COVID-19.

El museu virtual www.prometheus.museum, del qual avui se’n pot veure una primera versió ja que la definitiva estarà a punt a finals del 2021, el desenvolupen la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut Occità de Cultura (CIRDOC) i la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD). Aquest minimuseu, com s’ha anomenat aquesta proposta inicial, compta amb diferents espais expositius i explicatius sobre la festa, i també de participatius com un mapa interactiu on es poden buscar els diferents pobles fallaires; un museu per a infants, on es pot trobar un primer tast de lectures i jocs relacionats amb les falles, i una secció en què, a través de les xarxes socials i l’ús d’etiquetes, es van recollint les aportacions de la comunitat fallaire.

Xavier Roigé, professor d’Antropologia i Museologia de la UB, ha explicat que aquesta acció ja estava prevista en el projecte Prometheus i que “són les circumstàncies que ens ha tocat viure amb la COVID-19 les que ens han fet decidir a avançar-nos a avui. Hem volgut crear aquest minimuseu per facilitar que la festa continuï viva, encara que sigui virtualment”. El museu virtual, que estarà en ple rendiment a finals del 2021, tal com estava previst, “no serà ni una pàgina web ni un recull de documentació, sinó un espai participatiu on preservar la festa i donar-li continuïtat. La festa només es pot viure a cada poble, a la plaça del poble on es viuen totes les emocions, però l’espai virtual potser n’ajudarà a la preservació”, ha destacat.

Per la seva part, Virginie Soulier, professora de Museologia i Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UPVD, i Jean-Jacques Casteret, director adjunt del CIRDOC, han coincidit a assenyalar que l’estructura del museu és evolutiva i dinàmica. Virginie Soulier ha manifestat que “la conceptualització d’aquest espai permet que tècnicament ens puguem adaptar a les noves realitats i al possible creixement de la comunitat fallaire”.

La UPVD amb Espace Pixel ha estat l’encarregada de la producció del Prometheus Museum. “L’espai de la Festa Continua és un dels més actius i innovadors. Va recollint al moment totes les aportacions que es fan a les xarxes amb la nostra etiqueta #prometheusmuseum”, ha afegit.

Prometheus és el projecte sobre les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus. Compta amb vuit socis: el Govern d’Andorra, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, el CIRDOC, la UPVD, la UB, i la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la UdL, que l’encapçala. Prometheus pretén contribuir a la continuïtat del reconeixement de les falles dels Pirineus com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, que va inscriure la festa en les seves llistes el passat 1 de desembre de 2015 a proposta de la candidatura encapçalada per Andorra, i amb l’adhesió d’Espanya i de França.

El projecte Prometheus està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-FrançaAndorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres per mitjà d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Andorra participa en el programa POCTEFA com a territori que autofinancia els seus projectes, ja que en tant que país tercer, no te accés al finançament europeu. Aquest projecte permet a la comunitat andorrana de fallaires i al Departament de Patrimoni Cultural treballar conjuntament i integrar-se en xarxes transfrontereres franceses i espanyoles amb les quals intercanviar i compartir coneixement i experiències en l’àmbit de les Festes del foc dels solstici d’estiu als Pirineus.