Joan Vinyes – Jaume Font tornaran a compartir el Porsche 911 a Barcelona

Després de competir durant tota la temporada en escenaris poc habituals en les seves dilatades trajectòries esportives, Joan Vinyes – Jaume Font (Porsche 911 GT3 Cup – Baporo Motorsport) formaran part de la graella de participants que acomiadaran la GT Cup Open Europe 2022, en el Circuit Barcelona – Catalunya.

Després de l’excel·lent resultat aconseguit a Monza, Jaume Font té opcions d’assolir el subcampionat de la GT Cup Open, aquesta ha estat la principal raó per la qual, en l’últim instant, hagin decidit trametre la inscripció corresponent per a lluitar i aconseguir l’esmentat objectiu.

Cal esmentar que, mentre Font ha seguit de manera parcial disputant aquest certamen, Vinyes tan sols ha competit a Monza, raó per la qual no té opcions a estar en el podi final de la copa organitzada per GT Sport Organització.

Vinyes disputarà el seu primer meeting 2022, en el circuit Barcelona-Catalunya

Amb la seva presència a Montmeló, Vinyes allarga una setmana més la seva temporada de circuit al volant del Porsche 911 GT3 Cup, així ens comentava el motiu: “Una vegada acabat el meeting disputat en el traçat alemany de Hockenheim, donava per conclòs el Trofeu Benelux i en conseqüència la temporada de circuit inicialment prevista.”

No obstant això, un comentari del seu company Jaume Font, va fer que la situació canviés. Segons Vinyes: “Jaume em va dir que si corríem a Barcelona i la cosa sortia bé, podia estar entre els millors de la classificació final de la GT Cup. No li va costar gaire convèncer-me, així doncs, el pròxim cap de setmana estarem a Montmeló lluitant per a estar entre els més ràpids”.

En aquesta ocasió els entrenaments lliures seran més relaxats que a Hockenheim o Monza, per exemple: “És evident que, hem competit moltes vegades en aquest escenari, també és cert que serà la primera vegada que trepitjaré l’asfalt de Montmeló enguany, però no crec que recordar aquest traçat, sigui un problema. De totes maneres veurem… Les confiances sempre són dolentes i caldrà mantenir la concentració.”

El timming horari serà l’habitual dels meetings de la GT Sport Organització

Durant el dijous (dia 13), els equips que ho creguin oportú, podran fer dues sèries de 60’, d’entrenaments privats. En bona lògica, no serà el cas de Joan Vinyes-Jaume Font.

L’activitat per a l’equip Baporo Motorsport s’iniciarà el divendres (dia 14). Serà el moment en què els pilots se situaran al volant per a disputar les dues mànegues (50’) dels entrenaments lliures. La primera a partir de les 12.32 hores, mentre que la segona es posarà en marxa a les 17.54 hores.

Les coses començaran a posar-se serioses el dissabte (dia 15), a partir de les 12.05 hores, el pilot 1 de cada equip correrà els entrenaments oficials (20’). Mentre que el mateix dia (a partir de les 17.40 hores) es correrà la primera de les carreres programada a 50’.

El diumenge (dia 16), també doble sortida a pista, però amb el pilot 2 com a protagonista principal. A les 10.25 hores, començaran els entrenaments oficials (20’), mentre que la segona carrera (50’), s’iniciarà a les 15.10 hores.