L’alumnat de piano de les escoles de música de la Seu i Solsona faran un intercanvi musical

Aquest proper cap de setmana, dissabte 21 i diumenge 22 de febrer, els pianistes de les escoles municipals de música de la Seu d’Urgell i de Solsona participaran en una trobada d’intercanvi cultural i pedagògic. Aquesta iniciativa permetrà que l’alumnat de l’especialitat de piano d’ambdós centres comparteixi experiències, coneixements i repertori.
Dissabte a la Seu d’Urgell: música a quatre mans i cultura local
La jornada de dissabte se celebrarà a la Seu d’Urgell, on els pianistes locals rebran els companys de Solsona. El matí estarà dedicat a un assaig conjunt que culminarà amb un petit concert a les 11:15 hores, a la Sala d’Audicions de l’escola de música. El programa consistirà exclusivament en obres a quatre mans que els alumnes han treballat prèviament als seus centres i que interpretaran junts per primera vegada en aquesta cita.
Paral·lelament a l’activitat musical, s’ha organitzat una agenda cultural per a acompanyants i alumnat:
- Visita a la Seu Medieval: Els familiars podran conèixer el nucli històric del municipi.
- Ruta del Formatge: En acabar el concert, tot l’alumnat gaudirà d’aquesta activitat a l’Espai Ermengol.
Ambdues visites seran guiades per la guia local, Pilar Aláez.
Diumenge: Jornada de tornada a Solsona
L’intercanvi continuarà el diumenge, 22 de febrer, amb el desplaçament de l’alumnat de la Seu cap a la capital del Solsonès. El format de la jornada serà similar al de dissabte: un assaig conjunt, un concert final i una visita cultural pel poble tant per a les famílies com per als estudiants.
Consolidació de la col·laboració entre centres
Aquesta activitat representa la segona col·laboració conjunta del curs, després de la Masterclass d’Olga Kovékina celebrada el passat mes d’octubre de 2025. Des de la direcció del centre es destaca que aquestes trobades són una oportunitat enriquidora perquè els nois i noies coneguin altres mètodes de treball, nous companys i diferents professionals.
Finalment, l’escola vol agrair la col·laboració de l’Espai Ermengol i de Turisme Seu per la seva predisposició en l’acollida, així com la implicació de la direcció i el professorat de l’Escola Municipal de Música de Solsona en el projecte.