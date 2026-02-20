Andorra continua avançant en la digitalització, segons l’auditoria internacional

Andorra es troba per sobre de la mitjana europea en 19 dels 29 indicadors (66%) amb dades comparables que avaluen el nivell de digitalització del país, fet que evidencia que el país continua avançant en aquesta matèria clau per a posar el ciutadà i les empreses al centre. Així ho demostren les últimes dades publicades per l’Índex d’Economia i Societat Digital (DESI) que mesura el progrés dels països europeus en la transició digital. Com cada any, s’ha revisat la metodologia per a millorar l’adequació dels indicadors i la precisió dels resultats. Enguany aquests canvis permeten continuar comparant els resultats indicador a indicador, però no de forma agregada a l’àmbit de país. Les dades publicades fan referència a elements recollits durant el 2024.
Així, i entrant al detall dels resultats obtinguts, el DESI analitza quatre grans aspectes vinculats amb la digitalització del país: les competències digitals; les infraestructures digitals; la transformació digital de les empreses i la digitalització dels serveis públics. Així, es veu com de forma global en cadascun d’aquests quatre punts Andorra ha evolucionat positivament els últims tres anys i manté entre els països capdavanters en 6 dels 29 aspectes analitzats (21%), és entre els 10 països en el 59% dels indicadors comparables i millora posició en 12 dels aspectes analitzats (com per exemple cada vegada més PIME utilitzen serveis d’anàlisi de dades, al núvol o d’IA, formen als seus empleats en TIC, així com fer el pas de vendre en línia. També s’ofereixen més serveis públics digitals per a empreses i aquests són de més qualitat).
Pel que fa al bloc de competències digitals es destaca la millora de la majoria dels indicadors, amb uns resultats propers a assolir l’objectiu 2030 del 80% de la població amb competències bàsiques. Se segueix per sobre de la mitjana europea, assolint la classificació dels 10 en tots els indicadors de la dimensió. Pel que fa a les infraestructures digitals, Andorra continua sent referent europeu en el desplegament de fibra òptica, adopció general d’Internet i espectre de 5G.
Quan a la transformació digital de les empreses, s’aconsegueix una millora notable i generalitzada dels indicadors d’aquest àmbit amb els resultats de l’estudi estadístic d’aquest any. Amb aquests resultats, Andorra s’aproxima a complir l’objectiu el 2030 de l’indicador IA o Núvol o anàlisi de dades. Finalment, pel que fa a la digitalització dels serveis públics es destaca que l’actualització de les webs de govern han fet passar de la última posició a la primera en compatibilitat mòbil. La inclusió de la visió d’usuaris estrangers, amb la nova metodologia de càlcul del DESI, ha fet augmentar la puntuació dels indicadors de disponibilitat i disminuir els de suport.
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha valorat de forma positiva els resultats perquè demostren que “el país està fent els passos necessaris per a desplegar la digitalització i que aquesta no deixi ningú enrere”. És en aquest sentit, Rossell ha destacat que l’informe també posa en valor el creixement que estan duent a terme les empreses i la inversió en digitalització cada vegada és més gran, un fet que el ministre atribueix a l’acompanyament que el Govern està brindant des de fa anys al sector empresarial amb el Programa de Digitalització d’Empreses (PDE). Finalment, Rossell ha apuntat que les últimes dades publicades pel DESI fan referència a xifres recollides durant el 2024, per tant, “durant el darrer any encara hem fet més avenços en matèria de digitalització que encara no veiem reflectits en l’auditoria”.