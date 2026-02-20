Les categories del VPC Andorra tenen aquest dissabte els seus compromisos de lliga

El VPC Andorra Rugby XV té, aquest cap de setmana, una nova cita amb els seus diversos compromisos de lliga en les seves diferents categories. Els partits es concentraran en el dissabte i, especialment, destaca el matx que disputarà el masculí B del VPC Andorra. Jugarà el seu compromís a l’Estadi Nacional a partir de les 15:30 hores davant el CR Sant Cugat.
Pel que fa a la categoria de base U18, l’equip es desplaçarà fins a la capital aragonesa. A Saragossa, l’U18 jugarà contra el Fènix Zaragoza, a les 15:15 hores.
Finalment, i per a encetar la ronda de partits del dissabte del VPC Andorra, en la categoria de base U16 mixt, aquest conjunt viatjarà fins a Lleida per a enfrontar-se al CE INEF Lleida, a les 14:00 hores.