L’alumnat de batxillerat de l’Institut Joan Brudieu presenta dijous els seus treballs de recerca

Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell (Foto: Belart Arquitectes Tècnics)

Un total de 114 alumnes de segon de batxillerat de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell faran aquest dijous vinent, 12 de desembre, l’exposició oral d’un total de 111 treballs de recerca (TdR). Els estudiants seran avaluats per 53 professors, que conformaran 24 tribunals ubicats en diferents aules del centre. Les exposicions, que es faran en horari de tarda, comptaran amb l’assistència de públic.

La temàtica dels treballs està relacionada amb les diferents especialitats que es cursen als batxillerats: biologia, geologia, tecnologia, física, arts, esport, literatura, economia, història i psicologia. En aquest sentit, el centre educatiu destaca que cada cop és més habitual que l’alumnat esculli investigar sobre aspectes directament relacionats amb el seu entorn. En són exemples les recerques “Creació i programació d’una estació meteorològica per a l’estudi de l’augment de les temperatures a la Seu d’Urgell”, “Art i inclusió dels infants amb discapacitat intel·lectual a les escoles d’infantil i primària de la Seu”, “Barreres arquitectòniques a la Seu d’Urgell”, “Factors psicològics que afecten el rendiment dels jugadors de l’EDFOR” o “L’accés a la cultura a la Seu d’Urgell el 2024: propostes de millora”.

Enguany també s’exposaran altres temàtiques properes a “Impacto de la sequía en la biodiversidad del Parque Natural del Cadí-Moixeró”, “La fisiologia del son i el seu impacte a l’Alt Urgell”, “L’impacte de l’art urbà a Andorra”, “L’esquí a la Cerdanya. Modalitats i història a la comarca”, “Transport públic i mobilitat a l’Alt Urgell: una proposta de millora”, “Arcavell, un poble fronterer de l’Alt Urgell” i “Els orígens del català”, entre d’altres.

Un altre àmbit d’interès són els esports vinculats als centres de tecnificació de la capital de l’Alt Urgell, com l’esquí de fons, l’esquí de muntanya i el piragüisme. Els alumnes els han tractat en els treballs de recerca “La relation entre l’activité physique et la neurochimie”, “Circuit de rollerski a Tuixent – la Vansa: seguretat i benestar per a l’esquiador/a”, “L’augment de pes en l’esquí de fons”, “Nutrición en el piragüismo de eslalom” i “Com l’esport d’alt rendiment influeix en el benestar emocional dels estudiants de l’Institut Joan Brudieu”.