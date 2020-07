L’Ajuntament de la Seu vetllarà perquè es compleixi la prohibició de fer ‘botellón’ al municipi

Tal i com mana la Resolució SLT/1905/2020, de 28 de juliol, que prohibeix, per raons de salut pública, a tot Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic, conegut popularment com ‘botellón’ (botellot), l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vetllarà pel compliment d’aquesta prohibició fent totes les funcions de vigilància, d’inspecció i de control.

L’incompliment d’aquesta mesura serà sancionat com a infracció greu, sancionable de 3.000 a 15.000 euros, i serà el mateix ajuntament qui podrà imposar multes.

L’objectiu d’aquesta mesura és reduir els contagis de COVID-19 que s’estan produint en les darreres setmanes durant l’oci nocturn, sobretot en els joves que són el col·lectiu que més s’ha relaxat amb les mesures de prevenció.

Val a dir que aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.