L’acord d’associació de la UE podria aportar canvis en la legislació sobre l’accés d’estrangers

Aquest acord podria comportar una variació de la legislació sobre l’accés d’estrangers. La llei permet la denegació d’accés o l’expulsió. En el primer cas, s’aplica als punts fronterers, mentre que en el segon supòsit és per la comissió d‘algun delicte en territori andorrà. Aquest últim pot comportar divergències amb el que s’aplica en l’àmbit de la UE, sobretot per les penes que s’imposin als seus ciutadans per petites quantitats de droga o furts de poca consideració.

El director de la policia, Jordi Moreno, constata que, probablement, només podran mantenir els controls fronterers. “Tot el que és a escala de legislació és veritat que serà difícil de mantenir perquè, és clar, expulsar un nacional de la comunitat europea per un furt o un petit consum de droga serà difícil de mantenir. A nosaltres ens agradaria mantenir-ho”.

Les estadístiques apunten que la major part de les denegacions d’accés són per a ciutadans de l’est d’Europa o d’Amèrica del Sud, i per tant, fora del territori comunitari. En tot cas, el motiu principal per a prohibir l’entrada és la manca de la documentació escaient, com ara passaport o visat. El mateix Moreno constata aquestes dades. “Si mirem el resultat de totes les expulsions o denegacions que fem d’accés, sobretot d’ordre públic, moltíssima gent no és de la comunitat europea. La gran majoria són dels països de l’est o d’Amèrica del Sud”.

La legislació andorrana preveu quatre supòsits per a denegar l’entrada: manca de documentació, no disposar de mitjans econòmics suficients per a fer front a les despeses d’una estada, tenir antecedents penals en altres països o ser un perill per a la salut pública.